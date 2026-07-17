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Цивилева рассказала о расширении сети военных госпиталей - РИА Новости, 17.07.2026
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17:15 17.07.2026
Цивилева рассказала о расширении сети военных госпиталей

Цивилева рассказала о планах ввести в строй до 1,5 тыс коек в новых госпиталях

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБольничные койки в госпитале
Больничные койки в госпитале - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Больничные койки в госпитале. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2026 году запланировано ввести в строй до 1500 коек в новых и капитально отремонтированных госпиталях.
  • Расширение сети военных госпиталей направлено на повышение качества медицинской помощи.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В 2026 году запланировано ввести в строй до 1,5 тысячи коек в новых госпиталях, сеть расширяется в военных округах и на флотах, сообщили в Минобороны РФ.
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"В этом году спланировано введение в строй до 1500 госпитальных коек во вновь построенных и капитально отремонтированных госпиталях", - сообщила на заседании коллегии Минобороны РФ замглавы ведомства Анна Цивилева.
Она также отметила, что работа по увеличению количества новых современных госпитальных коек ведется для повышения качества оказания медицинской помощи. Также расширяется спектр военных госпиталей в военных округах и на флотах, где оказывается высокотехнологичная медицинская помощь.
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