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С 1 сентября вузы Минобороны начнут обучение более 56 тысяч курсантов - РИА Новости, 17.07.2026
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18:59 17.07.2026 (обновлено: 19:01 17.07.2026)
С 1 сентября вузы Минобороны начнут обучение более 56 тысяч курсантов

Горемыкин: с 1 сентября вузы Минобороны начнут обучение более 56 тысяч курсантов

© РИА Новости / Павел Герасимов | Перейти в медиабанкВиктор Горемыкин
Виктор Горемыкин - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Виктор Горемыкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С первого сентября высшие учебные заведения Минобороны РФ вводят 11 новых и 85 обновленных специальностей.
  • Планируется набор более 56 тысяч курсантов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Высшие учебные заведения Минобороны РФ с первого сентября вводят 11 новых и 85 обновленных специальностей при наборе более 56 тысяч курсантов, заявил замглавы военного ведомства Виктор Горемыкин на коллегии Минобороны РФ.
На заседании коллегии Горемыкин доложил о ходе реализации программы модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров.
"С первого сентября в вузах Минобороны России начнется обучение по 11 новым и 85 обновленным военным специальностям, а также по 15 дополнительным профессиональным программам повышения квалификации … Проведенные мероприятия военно-профессиональной ориентации позволили отобрать более 56 тысяч человек", - говорится в сообщении.
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