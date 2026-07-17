С 1 сентября вузы Минобороны начнут обучение более 56 тысяч курсантов

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Высшие учебные заведения Минобороны РФ с первого сентября вводят 11 новых и 85 обновленных специальностей при наборе более 56 тысяч курсантов, заявил замглавы военного ведомства Виктор Горемыкин на коллегии Минобороны РФ.