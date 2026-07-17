С 1 сентября вузы Минобороны начнут обучение более 56 тысяч курсантов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С первого сентября высшие учебные заведения Минобороны РФ вводят 11 новых и 85 обновленных специальностей.
- Планируется набор более 56 тысяч курсантов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Высшие учебные заведения Минобороны РФ с первого сентября вводят 11 новых и 85 обновленных специальностей при наборе более 56 тысяч курсантов, заявил замглавы военного ведомства Виктор Горемыкин на коллегии Минобороны РФ.
На заседании коллегии Горемыкин доложил о ходе реализации программы модернизации системы военного образования и подготовки офицерских кадров.
"С первого сентября в вузах Минобороны России начнется обучение по 11 новым и 85 обновленным военным специальностям, а также по 15 дополнительным профессиональным программам повышения квалификации … Проведенные мероприятия военно-профессиональной ориентации позволили отобрать более 56 тысяч человек", - говорится в сообщении.