Госпомощь по проекту "Многодетная семья" получили 110 тысяч россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2026 году 110 тысяч россиян получили государственную социальную помощь на основании социального контракта в рамках федерального проекта «Многодетная семья».
- Свыше 62 тысяч многодетных семей получили выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.
- В 41 регионе страны с уровнем рождаемости ниже общероссийского действуют региональные программы повышения рождаемости, в которых в 2026 году участвуют почти 140 тысяч семей.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Государственную социальную помощь на основании социального контракта в рамках федерального проекта "Многодетная семья" уже получили 110 тысяч россиян в 2026 году, сообщает аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела заседание проектного комитета по национальному проекту "Семья".
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"В ходе реализации федерального проекта "Многодетная семья" государственную социальную помощь на основании социального контракта получили в 2026 году 110 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В аппарате также уточнили, что выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки получили свыше 62 тысяч многодетных семей. Всего с 1 января 2025 года такой выплатой были обеспечены 183 тысячи семей.
Кроме того, в 41 регионе страны с уровнем рождаемости ниже общероссийского продолжают действовать региональные программы повышения рождаемости, в которых в 2026 году участвуют почти 140 тысяч семей. Это в четыре раза больше, чем за первые шесть месяцев 2025 года.
Во всех 89 регионах России реализуются региональные меры поддержки семей с детьми.