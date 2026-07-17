Госпомощь по проекту "Многодетная семья" получили 110 тысяч россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ В 2026 году 110 тысяч россиян получили государственную социальную помощь на основании социального контракта в рамках федерального проекта «Многодетная семья».

Свыше 62 тысяч многодетных семей получили выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

В 41 регионе страны с уровнем рождаемости ниже общероссийского действуют региональные программы повышения рождаемости, в которых в 2026 году участвуют почти 140 тысяч семей.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Государственную социальную помощь на основании социального контракта в рамках федерального проекта "Многодетная семья" уже получили 110 тысяч россиян в 2026 году, сообщает аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела заседание проектного комитета по национальному проекту "Семья".

"В ходе реализации федерального проекта "Многодетная семья" государственную социальную помощь на основании социального контракта получили в 2026 году 110 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В аппарате также уточнили, что выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки получили свыше 62 тысяч многодетных семей. Всего с 1 января 2025 года такой выплатой были обеспечены 183 тысячи семей.

Кроме того, в 41 регионе страны с уровнем рождаемости ниже общероссийского продолжают действовать региональные программы повышения рождаемости, в которых в 2026 году участвуют почти 140 тысяч семей. Это в четыре раза больше, чем за первые шесть месяцев 2025 года.