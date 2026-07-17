Российский баскетболист Голдин подписал новый контракт с "Майами Хит"

Краткий пересказ от РИА ИИ Владислав Голдин принял квалификационное предложение "Майами Хит" и заключил с командой новый двусторонний контракт.

В нынешней Летней лиге НБА Голдин принял участие в шести матчах за "Майами", набирая в среднем 8,7 очка, 6,8 подбора, 1,5 передачи и 2,17 блок-шота.

В прошлом сезоне Голдин провел 24 матча за фарм-клуб "Майами" — "Су-Фолс Скайфорс", где стал лидером команды по блок-шотам и пять раз оформил дабл-дабл.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российский центровой Владислав Голдин принял квалификационное предложение "Майами Хит" и заключил с командой новый двусторонний контракт, сообщается на сайте клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Финансовые условия соглашения не разглашаются. В нынешней Летней лиге НБА Голдин принял участие в шести матчах за "Майами", набрав в среднем за игру 8,7 очка, 6,8 подбора, 1,5 передачи и 2,17 блок-шота.

В прошлом сезоне Голдин провел 24 матча регулярного чемпионата Лиги развития НБА (G-лиги) за фарм-клуб "Майами" - "Су-Фолс Скайфорс". В среднем он набирал 11,3 очка, делал 7,0 подбора, 1,5 передачи и 2,04 блок-шота за 22,9 минуты на площадке. Россиянин стал лидером команды по блок-шотам, пять раз оформил дабл-дабл и в 14 матчах набрал не менее 10 очков.

В составе "Майами" Голдин провел девять матчей, набрав семь очков, сделав девять подборов, три передачи и три блок-шота.