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Российский баскетболист Голдин подписал новый контракт с "Майами Хит" - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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Баскетбол
 
18:07 17.07.2026 (обновлено: 18:09 17.07.2026)
Российский баскетболист Голдин подписал новый контракт с "Майами Хит"

"Майами" продлил контракт с российским центровым Голдиным

© Соцсети "Майами Хит"Владислав Голдин
Владислав Голдин - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Соцсети "Майами Хит"
Владислав Голдин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владислав Голдин принял квалификационное предложение "Майами Хит" и заключил с командой новый двусторонний контракт.
  • В нынешней Летней лиге НБА Голдин принял участие в шести матчах за "Майами", набирая в среднем 8,7 очка, 6,8 подбора, 1,5 передачи и 2,17 блок-шота.
  • В прошлом сезоне Голдин провел 24 матча за фарм-клуб "Майами" — "Су-Фолс Скайфорс", где стал лидером команды по блок-шотам и пять раз оформил дабл-дабл.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российский центровой Владислав Голдин принял квалификационное предложение "Майами Хит" и заключил с командой новый двусторонний контракт, сообщается на сайте клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Финансовые условия соглашения не разглашаются. В нынешней Летней лиге НБА Голдин принял участие в шести матчах за "Майами", набрав в среднем за игру 8,7 очка, 6,8 подбора, 1,5 передачи и 2,17 блок-шота.
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В прошлом сезоне Голдин провел 24 матча регулярного чемпионата Лиги развития НБА (G-лиги) за фарм-клуб "Майами" - "Су-Фолс Скайфорс". В среднем он набирал 11,3 очка, делал 7,0 подбора, 1,5 передачи и 2,04 блок-шота за 22,9 минуты на площадке. Россиянин стал лидером команды по блок-шотам, пять раз оформил дабл-дабл и в 14 матчах набрал не менее 10 очков.
В составе "Майами" Голдин провел девять матчей, набрав семь очков, сделав девять подборов, три передачи и три блок-шота.
Голдину 25 лет. Он не был выбран на драфте НБА 2025 года и 2 июля того же года заключил двусторонний контракт с "Майами". 29 июня 2026 года клуб сделал россиянину квалификационное предложение.
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