Рейтинг@Mail.ru
Лучший бомбардир Швейцарии на ЧМ-2026 Манзамби перешел в "Астон Виллу" - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:51 17.07.2026
Лучший бомбардир Швейцарии на ЧМ-2026 Манзамби перешел в "Астон Виллу"

Лучший бомбардир сборной Швейцарии на ЧМ-2026 Манзамби перешел в "Астон Виллу"

© Фото : Пресс-служба Международной федерации футболаЖоан Манзамби
Жоан Манзамби - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Пресс-служба Международной федерации футбола
Жоан Манзамби. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Швейцарии по футболу Жоан Манзамби перешел из немецкого "Фрайбурга" в английскую "Астон Виллу".
  • Трансфер Манзамби обошелся в 59,5 млн фунтов стерлингов с учетом бонусов и стал новым трансферным рекордом для команды из Бирмингема.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Швейцарии по футболу Жоан Манзамби перешел из немецкого "Фрайбурга" в английскую "Астон Виллу", сообщается на сайте клуба из Бирмингема.
Детали контракта Манзамби и условия трансфера не уточняются.
Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
СМИ: более 200 ассоциаций поддержали переизбрание Инфантино главой ФИФА
Вчера, 17:11
Как сообщает Sky Sports, покупка обошлась "Астон Вилле" в 59,5 млн фунтов стерлингов (70 млн евро) с учетом бонусов, что является новым трансферным рекордом для команды из Бирмингема. "Астон Вилла" опередила английский "Ньюкасл", который ранее договорился с "Фрайбургом" о трансфере Манзамби за 49 млн фунтов стерлингов (более 57,6 млн евро).
Манзамби 20 лет, на проходящем в США, Мексике и Канаде чемпионате мира он провел 4 матча, забил 3 мяча и стал лучшим бомбардиром сборной Швейцарии. Из-за травмы колена, полученной на тренировке, Манзамби пропустил заключительные матчи швейцарцев против сборных Колумбии (0:0, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала и Аргентины (1:3) в четвертьфинале.
Полузащитник выступал за систему "Фрайбурга" с 2023 года. За основную команду он дебютировал в 2024 году, провел 58 матчей и забил 9 мячей. В прошлом сезоне Манзамби вместе с "Фрайбургом" дошел до финала Лиги Европы, где немецкий клуб уступил со счетом 0:3.
Джанни Инфантино и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Трамп покалечил ФИФА и футбол. Чем еще расстроил ЧМ-2026?
Вчера, 10:40
 
ФутболСпортБирмингемСШАФрайбургАстон ВиллаШвейцария
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    С. Баэс
    66
    12
  • Теннис
    Завершен
    T. Valentova
    А. Корнеева
    53
    76
  • Футбол
    18.07 19:30
    Зенит
    Спартак Москва
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    19.07 15:00
    Урал
    Енисей
  • Футбол
    19.07 18:30
    Торпедо
    Волга Ульяновск
  • Футбол
    19.07 00:00
    Франция
    Англия
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала