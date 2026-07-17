Лучший бомбардир Швейцарии на ЧМ-2026 Манзамби перешел в "Астон Виллу"

Манзамби 20 лет, на проходящем в США, Мексике и Канаде чемпионате мира он провел 4 матча, забил 3 мяча и стал лучшим бомбардиром сборной Швейцарии. Из-за травмы колена, полученной на тренировке, Манзамби пропустил заключительные матчи швейцарцев против сборных Колумбии (0:0, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала и Аргентины (1:3) в четвертьфинале.