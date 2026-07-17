Лучший бомбардир Швейцарии на ЧМ-2026 Манзамби перешел в "Астон Виллу"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Швейцарии по футболу Жоан Манзамби перешел из немецкого "Фрайбурга" в английскую "Астон Виллу".
- Трансфер Манзамби обошелся в 59,5 млн фунтов стерлингов с учетом бонусов и стал новым трансферным рекордом для команды из Бирмингема.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Швейцарии по футболу Жоан Манзамби перешел из немецкого "Фрайбурга" в английскую "Астон Виллу", сообщается на сайте клуба из Бирмингема.
Детали контракта Манзамби и условия трансфера не уточняются.
Как сообщает Sky Sports, покупка обошлась "Астон Вилле" в 59,5 млн фунтов стерлингов (70 млн евро) с учетом бонусов, что является новым трансферным рекордом для команды из Бирмингема. "Астон Вилла" опередила английский "Ньюкасл", который ранее договорился с "Фрайбургом" о трансфере Манзамби за 49 млн фунтов стерлингов (более 57,6 млн евро).
Манзамби 20 лет, на проходящем в США, Мексике и Канаде чемпионате мира он провел 4 матча, забил 3 мяча и стал лучшим бомбардиром сборной Швейцарии. Из-за травмы колена, полученной на тренировке, Манзамби пропустил заключительные матчи швейцарцев против сборных Колумбии (0:0, 4:3 по пенальти) в 1/8 финала и Аргентины (1:3) в четвертьфинале.
Полузащитник выступал за систему "Фрайбурга" с 2023 года. За основную команду он дебютировал в 2024 году, провел 58 матчей и забил 9 мячей. В прошлом сезоне Манзамби вместе с "Фрайбургом" дошел до финала Лиги Европы, где немецкий клуб уступил со счетом 0:3.