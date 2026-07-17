Словенский арбитр не смог сдержать слез после назначения на финал ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Славко Винчича назначили главным судьей финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Встреча между сборными Испании и Аргентины пройдет в Нью-Йорке 19 июля.

Во время объявления о назначении Винчич не смог сдержать эмоций и расплакался.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Словенский арбитр Славко Винчич не смог сдержать слез после назначения на матч финала чемпионата мира 2026 года по футболу, в котором сыграют сборные Испании и Аргентины.

В пятницу Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что Винчич назначен главным судьей матча финала мирового первенства. Встреча пройдет в Нью-Йорке 19 июля и начнется в 22:00 по московскому времени. Помогать 46-летнему Винчичу будут его соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.

Позднее ФИФА в своем аккаунте опубликовала видео, на котором объявила о назначении Винчича на решающий матч турнира в присутствии других арбитров. Во время оглашения словенец не смог сдержать эмоций, закрыл лицо руками и расплакался, после чего обнялся со своими коллегами и получил фирменную черную судейскую майку на финальный матч, которая украшена золотыми полосами вместо стандартных белых.