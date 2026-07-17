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Постпред России в Вене резко осудил дело Новиковой во Франции - РИА Новости, 17.07.2026
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02:16 17.07.2026 (обновлено: 02:42 17.07.2026)
Постпред России в Вене резко осудил дело Новиковой во Франции

Ульянов назвал позором правосудия Франции дело в отношении россиянки Новиковой

© Фото : соцсети Анны НовиковойАнна Новикова
Анна Новикова - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : соцсети Анны Новиковой
Анна Новикова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал позором для французской системы правосудия дело основательницы НКО SOS Donbass Анны Новиковой.
  • В ноябре 2025 года газета Parisien сообщила о задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Новиковой, им были предъявлены обвинения в «сговоре с иностранным государством», «заговоре с целью совершения преступления».
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что дело по обвинению в шпионаже основательницы НКО SOS Donbass Анны Новиковой является позором для французской системы правосудия.
"Позор французской системе правосудия!" - написал Ульянов на своей странице в соцсети X.
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Так постпред РФ ответил на публикацию МИД России о Новиковой.
О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления". Прокуратура Парижа в среду высказалась против освобождения Новиковой под судебный надзор.
По оценке уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, "вина" Новиковой заключается лишь в том, что она стремилась к правде на Западе и помогала мирным жителям Донбасса.
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В миреРоссияДонбассВенаМихаил Ульянов (дипломат)Яна Лантратова
 
 
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