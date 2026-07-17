Постпред России в Вене резко осудил дело Новиковой во Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал позором для французской системы правосудия дело основательницы НКО SOS Donbass Анны Новиковой.

В ноябре 2025 года газета Parisien сообщила о задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Новиковой, им были предъявлены обвинения в «сговоре с иностранным государством», «заговоре с целью совершения преступления».

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что дело по обвинению в шпионаже основательницы НКО SOS Donbass Анны Новиковой является позором для французской системы правосудия.

Так постпред РФ ответил на публикацию МИД России о Новиковой.

О задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданки РФ Новиковой, сообщила в ноябре 2025 года газета Parisien со ссылкой на прокуратуру. Задержанным были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "заговоре с целью совершения преступления". Прокуратура Парижа в среду высказалась против освобождения Новиковой под судебный надзор.