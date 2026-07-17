В Финляндии хотят продать разорившуюся аутлет-деревню на границе с Россией

Он уточнил, что сделка может быть завершена в начале осени. По его словам, спорный налоговый вопрос касается того, кто будет отвечать за проверку и возможный возврат вычетов по НДС, сделанных при строительстве объекта.

Аутлет-деревня Zsar открылась в конце 2018 года и была рассчитана на туристов, пересекающих российско-финскую границу, однако спустя полгода в связи с введением ограничений на границе на фоне пандемии коронавируса предприятие было вынуждено закрыться. В конце 2022 года его владельцы подали заявление о банкротстве. Аутлет-деревню не могут продать уже несколько лет. В 2023 году объект ушел с молотка за 70 тысяч евро, но сделка о продаже так и не состоялась.