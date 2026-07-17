В Финляндии хотят продать разорившуюся аутлет-деревню на границе с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Финскую аутлет-деревню Zsar, обанкротившуюся четыре года назад, рассчитывают продать осенью.
- Спорный налоговый вопрос, касающийся проверки и возможного возврата вычетов по НДС, сделанных при строительстве объекта, должен быть решен покупателем и продавцом на основе позиции налоговой службы.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Обанкротившуюся четыре года назад финскую аутлет-деревню Zsar, расположенную недалеко от границы с Россией, рассчитывают продать осенью, заявил управляющий конкурсной массой адвокат Матти Маннер.
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"Мы получили по этому вопросу позицию налоговой службы. На ее основе покупателю и продавцу нужно найти решение", - приводит слова Маннера телерадиовещатель Yle.
Он уточнил, что сделка может быть завершена в начале осени. По его словам, спорный налоговый вопрос касается того, кто будет отвечать за проверку и возможный возврат вычетов по НДС, сделанных при строительстве объекта.
Ранее телерадиовещатель Yle сообщил, что разорившаяся аутлет-деревня Zsar стала местом притяжения сталкеров - любителей погулять по заброшенным местам.
Аутлет-деревня Zsar открылась в конце 2018 года и была рассчитана на туристов, пересекающих российско-финскую границу, однако спустя полгода в связи с введением ограничений на границе на фоне пандемии коронавируса предприятие было вынуждено закрыться. В конце 2022 года его владельцы подали заявление о банкротстве. Аутлет-деревню не могут продать уже несколько лет. В 2023 году объект ушел с молотка за 70 тысяч евро, но сделка о продаже так и не состоялась.