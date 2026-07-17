Шахматный фестиваль пройдет в Данилове Ярославской области 18 июля

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Представители всех муниципальных округов Ярославской области примут участие в шахматном фестивале, который пройдет в Данилове 18 июля, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Восемнадцатого июля в Данилове состоится масштабный региональный шахматный фестиваль. Центральным событием мероприятия станет финал Кубка губернатора Ярославской области, где встретятся представители всех 19 муниципальных округов региона – победители и призеры отборочных состязаний, которые прошли ранее", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.

Губернатор отметил, что фестиваль уже стал важной частью культуры региона и дает возможность проявить себя всем, кто любит шахматы.

"Мы системно подходим к развитию этого направления. Благодаря проекту "Шахматы в школу", который стартовал в 2023 году, этим интеллектуальным видом спорта занимаются уже около 70 тысяч детей – школьники и воспитанники спортшкол. Уверен, фестиваль станет настоящим праздником шахмат, подарит яркие партии, новые открытия и отличное настроение всем участникам и зрителям", - подчеркнул Евраев.

Как рассказала заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель, всего в отборочных соревнованиях приняли участие более 3 тысяч школьников. Такой многоступенчатый отбор позволит собрать в Данилове сильнейших игроков и одновременно сделать спорт доступным для широкого круга любителей, подчеркнула Даргель. По ее словам, в фестивале примут участие около 200 юных шахматистов, педагогов и любителей, от школьников до пенсионеров.