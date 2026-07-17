Глава AmCham назвал отрасли, в которых компании из США работают в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство западных компаний не ушли из России после 2022 года.

Порядка 17% американских компаний покинули российский рынок, а те, что остались, в основном занимаются производством товаров повседневного спроса.

Малое и среднее предпринимательство из Германии, Италии, Франции продолжает работать в России.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Большинство западных компаний не ушли из России после 2022 года, например, лишь 17% американских предприятий покинули российский рынок, и те, кто остался в основном занимаются производством товаров повседневного спроса, заявил РИА Новости главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

"Лишь компании некоторых западных стран полностью, с концами, как говорится, ушли из России после февраля 2022 года. Финские, допустим, и британские. Итальянские же компании, французские, немецкие по-прежнему тут", - сказал глава AmCham

По его словам, российский рынок действительно покинули крупные знаковые западные компании, такие, например, как Siemens, BMW, Mercedes. "Но основу немецкого, как и итальянского, французского бизнеса в России всегда составляли не они, а представители малого и среднего предпринимательства, львиная доля которых продолжает трудиться в РФ", - отметил Эйджи.

"Что касается американских компаний, то лишь порядка 17% из них ушли. Причины на то у каждой были свои. Одни это сделали под давлением правительства, другим работать не позволили вводимые санкции, третьи, хотя и остались, были вынуждены передать активы российскому менеджменту", - пояснил он.

Оставшиеся в России американские компании сейчас занимаются главным образом производством FMCG - fast-moving consumer goods – товаров повседневного спроса.

"Это продукты питания, фарма, медицинское оборудование, шампуни и так далее. Добавлю, что на предприятиях американских компаний в РФ сейчас трудятся десятки тысяч граждан России. Только на одном из них, знаю, работает более семи с половиной тысяч человек", - пояснил глава палаты.

При этом он не стал называть эти компании. "Понимаете, большинство западных компаний предпочитает сегодня по известным причинам работать в России в тихом режиме, не светиться", - заключил Эйджи.

После начала специальной военной операции на Украине многие зарубежные компании покинули российский рынок. Теперь же некоторые из них хотят вернуться, говорил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2026. И Россия будет приветствовать их возвращение, если, уходя, они "не наследили или не нахамили", подчеркивал президент.