Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак считает, что выделение дополнительного финансирования Украине — это кража средств из карманов европейских налогоплательщиков.

Еврокомиссия объявила о подписании с Украиной соглашения о партнерстве в оборонной промышленности и использовании до десяти миллиардов евро для закупок и совместного производства, особенно в секторах беспилотников и ракет.

Инандж Санджак полагает, что продолжение политики выделения новых пакетов помощи Украине способно усилить разногласия внутри Евросоюза и повысить уровень общественной критики в отношении руководства европейских институтов.

АНКАРА, 17 июл - РИА Новости. Каждый новый пакет помощи Киеву - это не поддержка Украины, а кража средств из карманов европейских налогоплательщиков, такое мнение выразил РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Инандж Санджак, комментируя решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выделить Украине дополнительное финансирование.

ЕК объявила в среду о подписании с Украиной "соглашения о партнерстве в оборонной промышленности" и об использовании до десяти миллиардов евро для закупок и совместного производства, особенно в секторах беспилотников и ракет. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая посетила Киев 15 июля, заявила, что такое решение позволит наладить более тесное сотрудничество оборонных предприятий и совместных предприятий Европы и Украины.

"Еврокомиссия продолжает наращивать финансовую поддержку Киева, несмотря на растущее недовольство части европейского общества уровнем бюджетных расходов. Средства, формируемые за счет налогов граждан стран Евросоюза, направляются на внешнеполитические цели вместо решения внутренних социально-экономических проблем государств объединения. Это воровство", - заявил собеседник агентства.

Эксперт отметил, что подобная политика усиливает финансовую нагрузку на европейских налогоплательщиков и вызывает все больше вопросов относительно прозрачности распределения средств. По его мнению, выделение новых пакетов помощи происходит без должного учета интересов граждан стран ЕС, которые фактически оплачивают эти решения.