В подконтрольной ВСУ части Херсонской области расширили зону эвакуации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские власти расширили зону обязательной эвакуации в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.
- В список населенных пунктов, где проводится обязательная эвакуация, добавлены населенные пункты Крещеновского округа, село Чаривное, поселок Зеленовка, микрорайон «Текстильный» и отдельные улицы Центрального, Корабельного и Днепровского районов Херсона.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украинские власти расширили зону обязательной эвакуации в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, заявил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
"Решили добавить в список (подконтрольных ВСУ -ред.) населенных пунктов Херсонской области, на территории которых проводится обязательная эвакуация населения в безопасные районы, еще населенные пункты Крещеновского округа, село Чаривное, поселок Зеленовка, микрорайон "Текстильный" и отдельные улицы Центрального, Корабельного и Днепровского районов Херсона", - написал Прокудин в своем Telegram-канале.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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