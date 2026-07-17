Школьник, набравший 99 баллов за ЕГЭ по математике, пересдал экзамен

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Светлов из столичной школы №1537 пересдал ЕГЭ-2026 по профильной математике и получил 100 баллов.
- Выпускник планирует подавать документы на механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Михаил Светлов из столичной школы №1537, набравший 99 баллов на ЕГЭ-2026 по профильной математике, сообщил РИА Новости, что пересдал экзамен на 100 баллов.
Школьник сдавал на ЕГЭ физику, русский язык и химию и профильную математику, его первоначальный результат по этому предмету был 99 баллов.
"На пересдаче я очень надеялся на максимальный результат. Страшно было именно не пересдавать, а не попробовать улучшить баллы. Я понимал, что знаю предмет на 100 и верил в свои силы, поэтому единственное, что сделал перед президентскими днями - посмотрел ошибки, которые ранее допустил. В итоге получилось их избежать", - сказал собеседник агентства.
Выпускник отметил, что планирует подавать свои документы на механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова.
Дополнительные дни основного периода ЕГЭ прошли в Москве 8 и 9 июля. Всего в этом году ЕГЭ сдавали более 93 тысяч человек, из которых 72 тысячи - выпускники 2026 года. На пересдачу решились более 14 тысяч школьников. Среди них оказались не только те, кому требовалось существенно улучшить результат, но и ребята с очень высокими баллами: свыше тысячи выпускников, уже имевших более 80 баллов, и 118 человек с результатом 90 и выше. Пятеро школьников с 99 баллами и тринадцать с 98 баллами были в шаге от максимума - и все равно пришли на пересдачу, чтобы попытаться достичь идеала.