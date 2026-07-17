Рейтинг@Mail.ru
Школьник, набравший 99 баллов за ЕГЭ по математике, пересдал экзамен - РИА Новости, 17.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 17.07.2026
Школьник, набравший 99 баллов за ЕГЭ по математике, пересдал экзамен

Школьник, набравший 99 баллов за ЕГЭ по математике, пересдал экзамен на максимум

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ в Москве
Сдача ЕГЭ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Светлов из столичной школы №1537 пересдал ЕГЭ-2026 по профильной математике и получил 100 баллов.
  • Выпускник планирует подавать документы на механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Михаил Светлов из столичной школы №1537, набравший 99 баллов на ЕГЭ-2026 по профильной математике, сообщил РИА Новости, что пересдал экзамен на 100 баллов.
Школьник сдавал на ЕГЭ физику, русский язык и химию и профильную математику, его первоначальный результат по этому предмету был 99 баллов.
ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Школьник, набравший 300 баллов, раскрыл секрет подготовки к ЕГЭ
9 июля, 20:45
"На пересдаче я очень надеялся на максимальный результат. Страшно было именно не пересдавать, а не попробовать улучшить баллы. Я понимал, что знаю предмет на 100 и верил в свои силы, поэтому единственное, что сделал перед президентскими днями - посмотрел ошибки, которые ранее допустил. В итоге получилось их избежать", - сказал собеседник агентства.
Выпускник отметил, что планирует подавать свои документы на механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова.
Дополнительные дни основного периода ЕГЭ прошли в Москве 8 и 9 июля. Всего в этом году ЕГЭ сдавали более 93 тысяч человек, из которых 72 тысячи - выпускники 2026 года. На пересдачу решились более 14 тысяч школьников. Среди них оказались не только те, кому требовалось существенно улучшить результат, но и ребята с очень высокими баллами: свыше тысячи выпускников, уже имевших более 80 баллов, и 118 человек с результатом 90 и выше. Пятеро школьников с 99 баллами и тринадцать с 98 баллами были в шаге от максимума - и все равно пришли на пересдачу, чтобы попытаться достичь идеала.
Выпускница Екатерина Малкова, получившая 500 баллов по пяти предметам ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Школьница, набравшая 500 баллов на ЕГЭ, подала документы в МФТИ
6 июля, 17:31
 
МоскваЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала