Школьник, набравший 99 баллов за ЕГЭ по математике, пересдал экзамен

Школьник сдавал на ЕГЭ физику, русский язык и химию и профильную математику, его первоначальный результат по этому предмету был 99 баллов.

"На пересдаче я очень надеялся на максимальный результат. Страшно было именно не пересдавать, а не попробовать улучшить баллы. Я понимал, что знаю предмет на 100 и верил в свои силы, поэтому единственное, что сделал перед президентскими днями - посмотрел ошибки, которые ранее допустил. В итоге получилось их избежать", - сказал собеседник агентства.