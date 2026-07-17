В Царском крестном ходе в Екатеринбурге приняли участие 30 тысяч человек

Краткий пересказ от РИА ИИ Порядка 30 тысяч человек приняли участие в Божественной литургии и Царском крестном ходе.

Царский крестный ход начался в Екатеринбурге в ночь на пятницу и продолжался от Храма на Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме.

Мероприятие проводится ежегодно в рамках фестиваля православной культуры «Царские дни».

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Порядка 30 тысяч человек приняли участие в Божественной литургии и Царском крестном ходе, который ежегодно проводится в годовщину гибели императора Николая II, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

« "По предварительной оценке, в Божественной литургии и Царском Крестном Ходе приняли участие порядка 30 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Царский крестный ход начался в Екатеринбурге в ночь на пятницу после Божественной литургии. Верующие прошли около 21 километра от Храма на Крови в центре города до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме.

Мероприятие проводится в Екатеринбурге ежегодно в рамках фестиваля православной культуры "Царские дни". В этом году фестиваль продлится до 21 июля включительно.