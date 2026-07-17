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В Царском крестном ходе в Екатеринбурге приняли участие 30 тысяч человек - РИА Новости, 17.07.2026
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10:05 17.07.2026
В Царском крестном ходе в Екатеринбурге приняли участие 30 тысяч человек

В Царском крестном ходе в Екатеринбурге приняли участие около 30 тысяч человек

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкЦарский крестный ход в Екатеринбурге
Царский крестный ход в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Царский крестный ход в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порядка 30 тысяч человек приняли участие в Божественной литургии и Царском крестном ходе.
  • Царский крестный ход начался в Екатеринбурге в ночь на пятницу и продолжался от Храма на Крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме.
  • Мероприятие проводится ежегодно в рамках фестиваля православной культуры «Царские дни».
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Порядка 30 тысяч человек приняли участие в Божественной литургии и Царском крестном ходе, который ежегодно проводится в годовщину гибели императора Николая II, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
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"По предварительной оценке, в Божественной литургии и Царском Крестном Ходе приняли участие порядка 30 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Царский крестный ход начался в Екатеринбурге в ночь на пятницу после Божественной литургии. Верующие прошли около 21 километра от Храма на Крови в центре города до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме.
Мероприятие проводится в Екатеринбурге ежегодно в рамках фестиваля православной культуры "Царские дни". В этом году фестиваль продлится до 21 июля включительно.
Отмечается, что шествие сопровождали медики, сотрудники полиции и волонтеры, а для приема паломников на территории монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме были установлены палатки, организованы пункты питания и медицинской помощи.
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