Более десяти тысяч работ на ЕГЭ-2026 написаны на 100 баллов, заявил Кравцов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 10 тысяч работ на ЕГЭ-2026 написаны на максимальные 100 баллов.
- Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня и включал «президентские дни» для пересдачи одного из предметов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Более 10 тысяч работ на ЕГЭ-2026 написаны на максимальные 100 баллов, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"С итогами пересдач число работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам, составило 10 090", - сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Завершился он так называемыми "президентскими днями", в которые участники могли пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору.