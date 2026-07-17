Движение по Крымскому мосту возобновили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.
- Ранее в четверг вечером сообщалось о временном перекрытии моста, которое продлилось около восьми часов.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении в канале инфоцентра на платформе "Макс".
В четверг вечером сообщалось о временном перекрытии моста, ограничения продлились около восьми часов.
Константинов: атаки Киева на Крымский мост носят идеологический характер
19 июня 2025, 10:44