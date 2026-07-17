Более 230 километров дорог обновили в Подмосковье в этом ремонтном сезоне

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В рамках ремонтного сезона 2026 года специалисты "Мосавтодора" отремонтировали более 230 километров покрытия на 75 региональных дорогах Московской области в городской черте и в малых населенных пунктах по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

"75-ой отремонтированной дорогой стал участок Володарского шоссе в Ленинском округе между поселком городского типа Молоково и поселком Володарского, где заменили более 10 километров покрытия. Шоссе входит в опорную сеть Подмосковья, и теперь проезд к местам притяжения: амбулатории, школам, детским садам, церквям, пляжу, оздоровительному детскому комплексу, а также к Южно-Лыткаринской автодороге и центру Лыткарино стал удобнее и безопаснее", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.

Кроме того, завершили укладку более 2,7 километра асфальтобетонного покрытия в Лыткарине на участке улицы Парковой и Тураевского шоссе – от пересечения с улицей Степана Степанова до Южно-Лыткаринской автодороги.

Обновили покрытие и в Долгопрудном в городской черте на участке Лихачевского шоссе (7 километров), проходящем от остановки "Молодежная улица" до границы с городским округом Химки и в Рузском округе на участке между деревнями Нестерово и Марс (8,2 километра), обеспечивающем подъезд жителей близлежащих населенных пунктов к трассе А-108, детскому оздоровительному центру, мемориалам Великой Отечественной войны, инфраструктуре поселка городского типа Тучково – больнице, часовне Николая Чудотворца, церкви Успения Пресвятой Богородицы и железнодорожной станции.

Также работы завершили в городском округе Ступино в деревне Алфимово у школы, детского сада, амбулатории, спортплощадок, церкви Николая Чудотворца и железнодорожной станции Лютик и в городе Рошаль муниципального округа Шатура на участке улиц Калинина, Победы и Карла Либкнехта у лицея, памятника Андрею Первозванному, пляжа на озере Юбилейном, больницы, спортивно-культурного центра и парка Крестов Брод.

Помимо этого, отремонтировали порядка 5,8 километра в городском округе Щелково на участке дороги "Осеево – Никифорово – Медвежьи Озера" между остановками "Лесная" и "Никифорово". Он ведет к Щелковскому шоссе, Дому культуры, железнодорожной станции Осеевская и инфраструктуре деревни Медвежьи Озера.