В Татарстане из-за дождей обрушился участок автодороги

КАЗАНЬ, 17 июл – РИА Новости. Участок автодороги Сарманово - Набережные Челны обрушился в Татарстане из-за размыва дорожного полотна дождями, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС России по республике.

Как уточнил на странице в соцсетях глава Сармановского района Фарит Хуснуллин, движение автотранспорта на данном участке полностью перекрыто, объездной маршрут организован через Петровскозаводское и Лякинское сельские поселения. Специалисты уже принимают меры для устранения последствий обрушения и восстановления движения.