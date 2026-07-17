В Татарстане из-за дождей обрушился участок автодороги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участок автодороги Сарманово — Набережные Челны обрушился в Татарстане из-за размыва дорожного полотна дождями.
- Движение автотранспорта на участке полностью перекрыто, организован объезд.
КАЗАНЬ, 17 июл – РИА Новости. Участок автодороги Сарманово - Набережные Челны обрушился в Татарстане из-за размыва дорожного полотна дождями, пострадавших нет, сообщило ГУМЧС России по республике.
"В 07.50 поступила информация о подмыве участка автодороги муниципального значения на 41-м километре Сарманово - Набережные Челны. В результате подмыва водопропускной трубы произошло обрушение участка дорожного полотна", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Татарстан/MAXОбрушение участка дороги из-за дождей в Татарстане
Обрушение участка дороги из-за дождей в Татарстане
По информации МЧС, пострадавших нет. Имеется объездная дорога.
Как уточнил на странице в соцсетях глава Сармановского района Фарит Хуснуллин, движение автотранспорта на данном участке полностью перекрыто, объездной маршрут организован через Петровскозаводское и Лякинское сельские поселения. Специалисты уже принимают меры для устранения последствий обрушения и восстановления движения.
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