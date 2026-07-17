В Белгородской области два человека пострадали при детонации дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Шебекино Белгородской области от детонации беспилотников ВСУ пострадали мужчина и женщина.
- У пострадавших диагностированы акубаротравмы, после оказания медицинской помощи их отпустили домой.
- Атакам дронов также подвергли девять населенных пунктов в Шебекинском, Белгородском, Краснояружском и Грайворонском округах.
БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали в городе Шебекино Белгородской области от детонации беспилотников ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
В сообщении уточняется, что атакам дронов также подверглись девять населенных пунктов в Шебекинском, Белгородском, Краснояружском и Грайворонском округах. Повреждены 10 транспортных средств, два частных домовладения, остекление многоквартирного дома, кровли административного здания и социального объекта.
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