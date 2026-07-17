В Белгородской области два человека пострадали при детонации дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали в городе Шебекино Белгородской области от детонации беспилотников ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.

В сообщении уточняется, что атакам дронов также подверглись девять населенных пунктов в Шебекинском, Белгородском, Краснояружском и Грайворонском округах. Повреждены 10 транспортных средств, два частных домовладения, остекление многоквартирного дома, кровли административного здания и социального объекта.