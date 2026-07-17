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Роспотребнадзор опроверг данные о "трупных ядах" в воде в Дагестане - РИА Новости, 17.07.2026
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22:24 17.07.2026 (обновлено: 22:31 17.07.2026)
Роспотребнадзор опроверг данные о "трупных ядах" в воде в Дагестане

Роспотребнадзор опроверг сообщения о «трупных ядах» в районе подтопления фермы

© Администрация МО "Хасавюртовский район"/MAXПоследствия подтопления в Дагестане
Последствия подтопления в Дагестане - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Администрация МО "Хасавюртовский район"/MAX
Последствия подтопления в Дагестане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Гергебильском районе Дагестана из-за подъема уровня воды в реке после осадков 7–8 июля произошло подтопление территорий, включая животноводческую ферму в селе Кикуни, где погибли 160 голов скота.
  • Лабораторные исследования не подтвердили попадания «трупных ядов» в источники водоснабжения Гергебильского района после подтопления фермы.
  • В отдельных пробах питьевой воды выявлены незначительные отклонения показателей качества, не связанные с подтоплением фермы.
МАХАЧКАЛА, 17 июл - РИА Новости. Результаты лабораторных исследований не подтверждают информацию о якобы попадании в источники водоснабжения Гергебильского района Дагестана "трупных ядов" после подтопления животноводческой фермы, сообщает управление Роспотребнадзора по республике.
После обильных осадков 7-8 июля в Гергебильском районе поднялся уровень воды в реке, что привело к подтоплениям территорий. Власти района ввели режим чрезвычайной фермы. В результате затопления фермы в селе Кикуни погибли 160 голов крупного и мелкого рогатого скота.
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"Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о якобы возможном попадании в источники водоснабжения Гергебильского района так называемых "трупных ядов" в результате подтопления животноводческой фермы не подтверждается результатами проведенных лабораторных исследований", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что источники централизованного водоснабжения Гергебильского района расположены выше по течению относительно подтопленной фермы, что исключает возможность попадания сточных вод в систему водоснабжения района. По данным управления, сейчас туши павших животных находятся на территории фермы и не попадают в русло реки. Стоки с фермы локализованы, их поступление в Ирганайское и Чиркейское водохранилища не допускается, подчеркнули в ведомстве.
Также в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что в рамках лабораторного контроля отобрана и исследована 61 проба воды. По результатам исследований в отдельных пробах питьевой воды выявлены незначительные отклонения отдельных показателей качества. Но эти отклонения не связаны с подтоплением фермы и не свидетельствуют о попадании в воду каких-либо веществ, связанных с разложением павших животных, пояснили в управлении.
До стабилизации показателей качества воды жителям рекомендовали использовать питьевую воду только после кипячения.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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