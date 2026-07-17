Роспотребнадзор опроверг данные о "трупных ядах" в воде в Дагестане

Краткий пересказ от РИА ИИ В Гергебильском районе Дагестана из-за подъема уровня воды в реке после осадков 7–8 июля произошло подтопление территорий, включая животноводческую ферму в селе Кикуни, где погибли 160 голов скота.

Лабораторные исследования не подтвердили попадания «трупных ядов» в источники водоснабжения Гергебильского района после подтопления фермы.

В отдельных пробах питьевой воды выявлены незначительные отклонения показателей качества, не связанные с подтоплением фермы.

МАХАЧКАЛА, 17 июл - РИА Новости. Результаты лабораторных исследований не подтверждают информацию о якобы попадании в источники водоснабжения Гергебильского района Дагестана "трупных ядов" после подтопления животноводческой фермы, Результаты лабораторных исследований не подтверждают информацию о якобы попадании в источники водоснабжения Гергебильского района Дагестана "трупных ядов" после подтопления животноводческой фермы, сообщает управление Роспотребнадзора по республике.

После обильных осадков 7-8 июля в Гергебильском районе поднялся уровень воды в реке, что привело к подтоплениям территорий. Власти района ввели режим чрезвычайной фермы. В результате затопления фермы в селе Кикуни погибли 160 голов крупного и мелкого рогатого скота.

"Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о якобы возможном попадании в источники водоснабжения Гергебильского района так называемых "трупных ядов" в результате подтопления животноводческой фермы не подтверждается результатами проведенных лабораторных исследований", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что источники централизованного водоснабжения Гергебильского района расположены выше по течению относительно подтопленной фермы, что исключает возможность попадания сточных вод в систему водоснабжения района. По данным управления, сейчас туши павших животных находятся на территории фермы и не попадают в русло реки. Стоки с фермы локализованы, их поступление в Ирганайское и Чиркейское водохранилища не допускается, подчеркнули в ведомстве.

Также в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что в рамках лабораторного контроля отобрана и исследована 61 проба воды. По результатам исследований в отдельных пробах питьевой воды выявлены незначительные отклонения отдельных показателей качества. Но эти отклонения не связаны с подтоплением фермы и не свидетельствуют о попадании в воду каких-либо веществ, связанных с разложением павших животных, пояснили в управлении.