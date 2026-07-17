Перерыв в финале ЧМ-2026 не превысит 17 минут, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перерыв в финальном матче чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины продлится 17 минут.
- Музыкальная часть шоу в перерыве займет 11 минут, а хедлайнерами станут Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и южнокорейская группа BTS.
- Финальная встреча мирового первенства пройдет в Нью-Йорке 19 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Перерыв в финальном матче чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины продлится 17 минут, сообщает Marca со ссылкой на заявление Международную федерацию футбола (ФИФА).
Музыкальная часть шоу займет 11 минут. Его хедлайнерами станут Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и южнокорейская группа BTS. Около шести минут будет отведено на установку и демонтаж сцены, а также полива газона на стадионе. Таким образом, перерыв будет на две минуты дольше обычного 15-минутного интервала между таймами.
Финальная встреча мирового первенства пройдет в Нью-Йорке 19 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.