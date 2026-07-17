Перерыв в финале ЧМ-2026 не превысит 17 минут, пишут СМИ

Музыкальная часть шоу займет 11 минут. Его хедлайнерами станут Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и южнокорейская группа BTS. Около шести минут будет отведено на установку и демонтаж сцены, а также полива газона на стадионе. Таким образом, перерыв будет на две минуты дольше обычного 15-минутного интервала между таймами.