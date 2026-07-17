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Перерыв в финале ЧМ-2026 не превысит 17 минут, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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20:10 17.07.2026
Перерыв в финале ЧМ-2026 не превысит 17 минут, пишут СМИ

Marca: перерыв в финальном матче ЧМ-2026 не превысит 17 минут

© Соцсети ФИФААфиша финала ЧМ-2026
Афиша финала ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Соцсети ФИФА
Афиша финала ЧМ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перерыв в финальном матче чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины продлится 17 минут.
  • Музыкальная часть шоу в перерыве займет 11 минут, а хедлайнерами станут Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и южнокорейская группа BTS.
  • Финальная встреча мирового первенства пройдет в Нью-Йорке 19 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Перерыв в финальном матче чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины продлится 17 минут, сообщает Marca со ссылкой на заявление Международную федерацию футбола (ФИФА).
Как сообщили организации, ФИФА уведомила футбольные федерации Испании и Аргентины, что перерыв в решающем матче турнира не превысит 17 минут. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что из-за большого количества артистов он может продлиться около получаса.
Музыкальная часть шоу займет 11 минут. Его хедлайнерами станут Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и южнокорейская группа BTS. Около шести минут будет отведено на установку и демонтаж сцены, а также полива газона на стадионе. Таким образом, перерыв будет на две минуты дольше обычного 15-минутного интервала между таймами.
Финальная встреча мирового первенства пройдет в Нью-Йорке 19 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.
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