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Семак заявил, что в финале будет болеть за Аргентину - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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19:46 17.07.2026
Семак заявил, что в финале будет болеть за Аргентину

Сергей Семак будет болеть за Аргентину в финальном матче чемпионата мира

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСергей Семак
Сергей Семак - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что в финальном матче чемпионата мира будет болеть за сборную Аргентины.
  • Финал чемпионата мира пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск, в матче сыграют сборные Аргентины и Испании.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил журналистам, что в финальном матче чемпионата мира он будет болеть за сборную Аргентины.
Финал чемпионата мира пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск. Действующие чемпионы мира и обладатели Кубка Америки аргентинцы сыграют с победителями чемпионата Европы двухлетней давности испанцами.
"Думаю, буду за Аргентину, хотя мне и симпатична Испания. Я с первого чемпионата, который смотрел сознательно, с 1986 года, болею за Аргентину", - признался Семак.
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