Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что в финальном матче чемпионата мира будет болеть за сборную Аргентины.
- Финал чемпионата мира пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск, в матче сыграют сборные Аргентины и Испании.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил журналистам, что в финальном матче чемпионата мира он будет болеть за сборную Аргентины.
Финал чемпионата мира пройдет 19 июля в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск. Действующие чемпионы мира и обладатели Кубка Америки аргентинцы сыграют с победителями чемпионата Европы двухлетней давности испанцами.
"Думаю, буду за Аргентину, хотя мне и симпатична Испания. Я с первого чемпионата, который смотрел сознательно, с 1986 года, болею за Аргентину", - признался Семак.