Семак заявил, что в финале будет болеть за Аргентину

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил журналистам, что в финальном матче чемпионата мира он будет болеть за сборную Аргентины.

"Думаю, буду за Аргентину, хотя мне и симпатична Испания. Я с первого чемпионата, который смотрел сознательно, с 1986 года, болею за Аргентину", - признался Семак.