Трамп покалечил ФИФА и футбол. Чем еще расстроил ЧМ-2026?

В преддверии матча за третье место и многообещающего финала чемпионата мира по футболу РИА Новости Спорт вспоминает самые резонансные события североамериканского мундиаля со знаком "минус".

Финал ЧМ-2026. Испания – Аргентина

Где : "Метлайф-стэдиум", Ист-Ратерфорд (Нью-Йорк), США;

: "Метлайф-стэдиум", Ист-Ратерфорд (Нью-Йорк), США; Когда : 19 июля в 22:00 по московскому времени;

: 19 июля в 22:00 по московскому времени; Трансляция : прямой эфир будет доступен на "Кинопоиске" . На общедоступном ТВ трансляция начнется в 21:00;

: прямой эфир будет доступен на . На общедоступном ТВ трансляция начнется в 21:00; Коэффициенты: 1.65 на победителей Евро-2024 при 2.25 на Месси и чемпионов мира.

© Соцсети ФИФА Афиша финала ЧМ-2026 © Соцсети ФИФА Афиша финала ЧМ-2026

Трамп меняет правила

Однозначно, самая темная страница завершающегося ЧМ-2026. И большой удар по имиджу Международной федерации футбола (ФИФА), которая никогда так не утопала политике… Мало того, что спортивные чиновники никак не высказывались об американских военных действиях в нынешнем году, так еще и позволили президенту США Дональд Трамп напрямую вмешаться в спортивные разборки на поле.

Итак, Трамп попросил ФИФА, а федерация с радостью "взяла под козырек" и приостановила дисквалификацию лучшего форварда американцев Фоларина Балогана, который в матче против боснийцев (2:0) в 1/16 финала получил прямую красную карточку и должен был пропустить встречу с бельгийцами. Но президент все "порешал", и нападающий начал встречу с первых минут.

© REUTERS / Phil Noble Фоларин Балогун получает красную карточку в матче ЧМ-2026 © REUTERS / Phil Noble Фоларин Балогун получает красную карточку в матче ЧМ-2026

И пускай на счастье ФИФА американцы не смогли победить "красных дьяволов" и с разгромом вылетели, а Балоган растворился на поле и никак себя не проявил, главе федерации Джанни Инфантино еще долго будут припоминать позорнейшее решение, о котором мировой спорт гудит уже две недели.

А что же Трамп? Уже позабыл о случившемся и готовится приехать на финал.

Горькие слезы Криштиану

Роналду хочет забыть ЧМ-2026 как страшный сон. Но это будет непросто: заклятый соперник Лионель Месси снова в финале, а бедный капитан сборной Португалии впервые столкнулся с таким шквалом критики. В 41 год пятикратный обладатель "Золотого мяча" сыграл очень плохо и не смог переписать историю, взяв многострадальное золото мундиаля с шестой попытки. Даже до четвертьфинала не дошел: испанцы, как и 16 лет назад, снова выбили "красно-зеленых" благодаря одному-единственному голу.

Ну а то, как прощался КриРо с чемпионатом, шокировало даже хейтеров... Как же рыдал португалец, так и не дотянувшийся до Кубка мира и оставшийся вторым в гонке "величайших".

Жуткий хейт Аргентины

Досталось действующим чемпионам мира конкретно: хейтеры собрали более десяти миллионов подписей под петицией об изгнании "альбиселесте" с ЧМ-2026. Но при этом негативном фоне аргентинцы все равно грохнули англичан и, попозировав с провокационным плакатом про Мальвинские острова, вышли в финал в третий раз за последние четыре розыгрыша ЧМ.

А что же так возмутило критиков в турнирной сетке? Мало того, что они указывают на везение "альбиселесте" с судейством (якобы сам Инфантино чистит для Лео дорогу ко второму Кубку мира), так еще бесит, что до встречи с Англией она за шесть матчей не сыграла ни одного матча с командой из топ-10 рейтинга ФИФА. Что правда: Месси и компания в группе встречались с командами Алжира, Австрии и Иордании, а в плей-офф выясняли отношения с Кабо-Верде, Египтом и Швейцарией.

Но есть одно огромное "но". Путь Аргентины был бы куда сложнее, не опозорься на групповом этапе Уругвай (стал бы соперником чемпионов мира в 1/16) и симпатичный турецкий коллектив (это уже 1/8). Помимо этого, только вдумайтесь: не займи второе место в своем квартете Португалия, в четвертьфинале мы бы увидели первую битву Месси против Роналду на чемпионатах мира. Вина ли аргентинцев, что Криштиану и другие звезды "красно-зеленых" не смогли выиграть квартет и напоролись в 1/8 на чемпионов Европы?

Провалы Германии и Бразилии

Немало сборных разочаровали на этом чемпионате мира. Точно могли проявить себя лучше уже упомянутые уругвайцы, турки и португальцы. Ждали большего от Узбекистана и Сенегала, Хорватии, Швеции и, само собой, Нидерландов, которые уже 16 лет проигрывают на мировых первенствах только по пенальти.

Но особенно выделяются команды, которых перед стартом ЧМ относили если не к явным фаворитам, то к участникам, способным побороться за медали. В первую очередь речь идет про немцев, переживающих тяжелейшую смену поколений: "бундесманшафт" даже не смогли выйти в 1/8 финала, сенсационно проиграв в серии пенальти парагвайцам. Проиграв безвольно — только Юрген Клопп может спасти некогда великую "немецкую машину".

А кто спасет Бразилию? После золота 2002 года "пентакампеоны" не знают побед на мундиале — в этот раз на стадии 1/8 их выбили мощные норвежцы. Неймар, как и Роналду, прощался с мечтой в слезах.

Смерть футболиста

Большая трагедия потрясла спортивный мир в самый разгар ЧМ-2026. Еще недавно отыгравший три матча на мундиале полузащитник сборной ЮАР Джейден Адамс был найден мертвым в собственном доме. Ему было 25 лет.