Рейтинг@Mail.ru
Испания — Аргентина 19 июля 2026: во сколько и где смотреть финал ЧМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:40 17.07.2026
Трамп покалечил ФИФА и футбол. Чем еще расстроил ЧМ-2026?

Дональд Трамп посетит финал чемпионата мира по футболу 2026 года

© AP Photo / Evan VucciДжанни Инфантино и Дональд Трамп
Джанни Инфантино и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Читать в
МАКСДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
В преддверии матча за третье место и многообещающего финала чемпионата мира по футболу РИА Новости Спорт вспоминает самые резонансные события североамериканского мундиаля со знаком "минус".

Финал ЧМ-2026. Испания – Аргентина

  • Где: "Метлайф-стэдиум", Ист-Ратерфорд (Нью-Йорк), США;
  • Когда: 19 июля в 22:00 по московскому времени;
  • Трансляция: прямой эфир будет доступен на "Кинопоиске". На общедоступном ТВ трансляция начнется в 21:00;
  • Коэффициенты: 1.65 на победителей Евро-2024 при 2.25 на Месси и чемпионов мира.
© Соцсети ФИФААфиша финала ЧМ-2026
Афиша финала ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Соцсети ФИФА
Афиша финала ЧМ-2026

Трамп меняет правила

Однозначно, самая темная страница завершающегося ЧМ-2026. И большой удар по имиджу Международной федерации футбола (ФИФА), которая никогда так не утопала политике… Мало того, что спортивные чиновники никак не высказывались об американских военных действиях в нынешнем году, так еще и позволили президенту США Дональд Трамп напрямую вмешаться в спортивные разборки на поле.
Итак, Трамп попросил ФИФА, а федерация с радостью "взяла под козырек" и приостановила дисквалификацию лучшего форварда американцев Фоларина Балогана, который в матче против боснийцев (2:0) в 1/16 финала получил прямую красную карточку и должен был пропустить встречу с бельгийцами. Но президент все "порешал", и нападающий начал встречу с первых минут.
© REUTERS / Phil NobleФоларин Балогун получает красную карточку в матче ЧМ-2026
Фоларин Балогун получил красную карточку в матче ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© REUTERS / Phil Noble
Фоларин Балогун получает красную карточку в матче ЧМ-2026
И пускай на счастье ФИФА американцы не смогли победить "красных дьяволов" и с разгромом вылетели, а Балоган растворился на поле и никак себя не проявил, главе федерации Джанни Инфантино еще долго будут припоминать позорнейшее решение, о котором мировой спорт гудит уже две недели.
А что же Трамп? Уже позабыл о случившемся и готовится приехать на финал.

Горькие слезы Криштиану

Роналду хочет забыть ЧМ-2026 как страшный сон. Но это будет непросто: заклятый соперник Лионель Месси снова в финале, а бедный капитан сборной Португалии впервые столкнулся с таким шквалом критики. В 41 год пятикратный обладатель "Золотого мяча" сыграл очень плохо и не смог переписать историю, взяв многострадальное золото мундиаля с шестой попытки. Даже до четвертьфинала не дошел: испанцы, как и 16 лет назад, снова выбили "красно-зеленых" благодаря одному-единственному голу.
Ну а то, как прощался КриРо с чемпионатом, шокировало даже хейтеров... Как же рыдал португалец, так и не дотянувшийся до Кубка мира и оставшийся вторым в гонке "величайших".

Жуткий хейт Аргентины

Досталось действующим чемпионам мира конкретно: хейтеры собрали более десяти миллионов подписей под петицией об изгнании "альбиселесте" с ЧМ-2026. Но при этом негативном фоне аргентинцы все равно грохнули англичан и, попозировав с провокационным плакатом про Мальвинские острова, вышли в финал в третий раз за последние четыре розыгрыша ЧМ.
А что же так возмутило критиков в турнирной сетке? Мало того, что они указывают на везение "альбиселесте" с судейством (якобы сам Инфантино чистит для Лео дорогу ко второму Кубку мира), так еще бесит, что до встречи с Англией она за шесть матчей не сыграла ни одного матча с командой из топ-10 рейтинга ФИФА. Что правда: Месси и компания в группе встречались с командами Алжира, Австрии и Иордании, а в плей-офф выясняли отношения с Кабо-Верде, Египтом и Швейцарией.
Лионель Месси и Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Больше не спрашивайте — Месси или Роналду. Вопрос наконец-то закрыт
16 июля, 00:25
Но есть одно огромное "но". Путь Аргентины был бы куда сложнее, не опозорься на групповом этапе Уругвай (стал бы соперником чемпионов мира в 1/16) и симпатичный турецкий коллектив (это уже 1/8). Помимо этого, только вдумайтесь: не займи второе место в своем квартете Португалия, в четвертьфинале мы бы увидели первую битву Месси против Роналду на чемпионатах мира. Вина ли аргентинцев, что Криштиану и другие звезды "красно-зеленых" не смогли выиграть квартет и напоролись в 1/8 на чемпионов Европы?

Провалы Германии и Бразилии

Немало сборных разочаровали на этом чемпионате мира. Точно могли проявить себя лучше уже упомянутые уругвайцы, турки и португальцы. Ждали большего от Узбекистана и Сенегала, Хорватии, Швеции и, само собой, Нидерландов, которые уже 16 лет проигрывают на мировых первенствах только по пенальти.
Но особенно выделяются команды, которых перед стартом ЧМ относили если не к явным фаворитам, то к участникам, способным побороться за медали. В первую очередь речь идет про немцев, переживающих тяжелейшую смену поколений: "бундесманшафт" даже не смогли выйти в 1/8 финала, сенсационно проиграв в серии пенальти парагвайцам. Проиграв безвольно — только Юрген Клопп может спасти некогда великую "немецкую машину".
Футболисты сборной Германии на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Германия отвратительна. Звезд унизили в серии пенальти и выкинули с ЧМ-2026
30 июня, 03:00
А кто спасет Бразилию? После золота 2002 года "пентакампеоны" не знают побед на мундиале — в этот раз на стадии 1/8 их выбили мощные норвежцы. Неймар, как и Роналду, прощался с мечтой в слезах.

Смерть футболиста

Большая трагедия потрясла спортивный мир в самый разгар ЧМ-2026. Еще недавно отыгравший три матча на мундиале полузащитник сборной ЮАР Джейден Адамс был найден мертвым в собственном доме. Ему было 25 лет.
Как разузнали СМИ, Адамс совершил самоубийство. Одни писали, что причиной могла стать смерть любимой бабушка, о которой футболист узнал за несколько часов до второго матча на мундиале. Другие указывали на депрессию, которой якобы страдал победитель африканской Лиги чемпионов.
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
ФИФА прогнулась под США после звонка Трампа. Скандал на ЧМ-2026
5 июля, 22:20
 
ФутболСпортМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости СпортСпорт — видеоЛионель МессиМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026ГерманияБразилияДональд ТрампСШАКриштиану Роналдускандалы
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    С. Баэс
    66
    12
  • Теннис
    Завершен
    T. Valentova
    А. Корнеева
    53
    76
  • Футбол
    18.07 19:30
    Зенит
    Спартак Москва
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Аргентина
    1
    2
  • Футбол
    19.07 15:00
    Урал
    Енисей
  • Футбол
    19.07 18:30
    Торпедо
    Волга Ульяновск
  • Футбол
    19.07 00:00
    Франция
    Англия
  • Футбол
    19.07 22:00
    Испания
    Аргентина
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала