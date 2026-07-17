В Челябинске подросток пытался поджечь служебную машину МВД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подросток 17 лет пытался поджечь служебный автомобиль на территории отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по городу Челябинску.
- В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.
- Подростку предъявлено обвинение, и по ходатайству следователя СК он заключен под стражу.
ЧЕЛЯБИНСК, 17 июл - РИА Новости. Семнадцатилетний подросток на территории УМВД России по Челябинску пытался поджечь служебный автомобиль, возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, его арестовали, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
По данным следствия, ночью 15 июля несовершеннолетний на территории отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по городу Челябинску облил легковоспламеняющейся жидкостью служебный автомобиль и пытался его поджечь. Его действия пресекли сотрудники данного батальона.
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"Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). В настоящее время несовершеннолетнему предъявлено обвинение, по ходатайству следователя СК в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется УФСБ России по Челябинской области, отмечает ведомство.