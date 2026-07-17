В Челябинске подросток пытался поджечь служебную машину МВД

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июл - РИА Новости. Семнадцатилетний подросток на территории УМВД России по Челябинску пытался поджечь служебный автомобиль, возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, его арестовали, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.