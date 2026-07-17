В Бронницах загорелись два бензовоза и две "Газели" на территории промзоны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории промышленной зоны в подмосковных Бронницах загорелись два бензовоза и две «Газели», произошел розлив топлива.
- Возгорание было локализовано в 08:44 мск после объявления повышенного ранга пожара.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Два бензовоза и две "Газели" загорелись на территории промышленной зоны в подмосковных Бронницах, произошел розлив топлива, сообщает ГКУ "Мособлпожспас".
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"Сегодня утром поступило сообщение о возгорании на территории промышленной зоны в городе Бронницы. Горели два бензовоза и две "Газели", произошел розлив топлива. Огонь создал угрозу соседнему административному зданию и емкости с жидкостью", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, был объявлен повышенный ранг пожара, возгорание было локализовано в 08.44 мск.