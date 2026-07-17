В Бронницах загорелись два бензовоза и две "Газели" на территории промзоны

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"Сегодня утром поступило сообщение о возгорании на территории промышленной зоны в городе Бронницы. Горели два бензовоза и две "Газели", произошел розлив топлива. Огонь создал угрозу соседнему административному зданию и емкости с жидкостью", - говорится в сообщении.