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В Бронницах загорелись два бензовоза и две "Газели" на территории промзоны - РИА Новости, 17.07.2026
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09:12 17.07.2026 (обновлено: 09:43 17.07.2026)
В Бронницах загорелись два бензовоза и две "Газели" на территории промзоны

В Бронницах загорелись два бензовоза в промзоне, произошел розлив топлива

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории промышленной зоны в подмосковных Бронницах загорелись два бензовоза и две «Газели», произошел розлив топлива.
  • Возгорание было локализовано в 08:44 мск после объявления повышенного ранга пожара.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Два бензовоза и две "Газели" загорелись на территории промышленной зоны в подмосковных Бронницах, произошел розлив топлива, сообщает ГКУ "Мособлпожспас".
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"Сегодня утром поступило сообщение о возгорании на территории промышленной зоны в городе Бронницы. Горели два бензовоза и две "Газели", произошел розлив топлива. Огонь создал угрозу соседнему административному зданию и емкости с жидкостью", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, был объявлен повышенный ранг пожара, возгорание было локализовано в 08.44 мск.
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