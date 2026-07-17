Замглавы МИД призвал к диалогу между сторонами конфликта в Йемене

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко встретился с послом Йеменской Республики в РФ Ахмедом Аль-Вахейши, стороны обсудили необходимость запуска межйеменского диалога под эгидой ООН для урегулирования военно-политического кризиса, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.