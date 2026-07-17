Замглавы МИД призвал к диалогу между сторонами конфликта в Йемене

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД Георгий Борисенко встретился с послом Йеменской Республики в России Ахмедом Аль-Вахейши.
- Стороны обсудили необходимость запуска межйеменского диалога под эгидой ООН для урегулирования военно-политического кризиса.
- Москва и Сана выразили взаимную обеспокоенность рисками деградации военно-политической обстановки в Йемене как следствия новой эскалации напряженности в зоне Персидского залива.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко встретился с послом Йеменской Республики в РФ Ахмедом Аль-Вахейши, стороны обсудили необходимость запуска межйеменского диалога под эгидой ООН для урегулирования военно-политического кризиса, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"С российской стороны подчеркнута необходимость запуска межйеменского диалога под эгидой ООН в целях скорейшего достижения устойчивого урегулирования военно-политического кризиса", - говорится в сообщении МИД РФ.
В МИД добавили, что Москва и Сана также выразили взаимную обеспокоенность рисками деградации военно-политической обстановки в Йемене как следствия новой эскалации напряженности в зоне Персидского залива.
Кроме того, стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития российско-йеменского сотрудничества, включая график предстоящих контактов на различных уровнях.
Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракеты из Йемена
13 июля, 20:44