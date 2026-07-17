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Замглавы МИД призвал к диалогу между сторонами конфликта в Йемене - РИА Новости, 17.07.2026
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11:26 17.07.2026
Замглавы МИД призвал к диалогу между сторонами конфликта в Йемене

Борисенко: Россия выступает за межйеменский диалог для урегулирования кризиса

© Фото : Посольство РФ в Арабской Республике ЕгипетГеоргий Борисенко
Георгий Борисенко - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Посольство РФ в Арабской Республике Египет
Георгий Борисенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД Георгий Борисенко встретился с послом Йеменской Республики в России Ахмедом Аль-Вахейши.
  • Стороны обсудили необходимость запуска межйеменского диалога под эгидой ООН для урегулирования военно-политического кризиса.
  • Москва и Сана выразили взаимную обеспокоенность рисками деградации военно-политической обстановки в Йемене как следствия новой эскалации напряженности в зоне Персидского залива.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко встретился с послом Йеменской Республики в РФ Ахмедом Аль-Вахейши, стороны обсудили необходимость запуска межйеменского диалога под эгидой ООН для урегулирования военно-политического кризиса, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"С российской стороны подчеркнута необходимость запуска межйеменского диалога под эгидой ООН в целях скорейшего достижения устойчивого урегулирования военно-политического кризиса", - говорится в сообщении МИД РФ.
В МИД добавили, что Москва и Сана также выразили взаимную обеспокоенность рисками деградации военно-политической обстановки в Йемене как следствия новой эскалации напряженности в зоне Персидского залива.
Кроме того, стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития российско-йеменского сотрудничества, включая график предстоящих контактов на различных уровнях.
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