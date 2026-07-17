Большинство жителей Польши выступили против приема беженцев с Украины

Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве

© AP Photo / Czarek Sokolowski Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство жителей Польши впервые высказались против приема беженцев с Украины, согласно данным социологического исследования CBOS.

52% респондентов заявили, что Польша не должна принимать беженцев из районов Украины, охваченных вооруженным конфликтом.

54% опрошенных считают, что помощь, оказываемая беженцам из Украины, слишком велика.

ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Большинство жителей Польши впервые высказались против приема беженцев с Украины, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией Большинство жителей Польши впервые высказались против приема беженцев с Украины, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией CBOS

Начиная с 2022 года в регулярных соцопросах CBOS большинство поляков неизменно выступали за то, чтобы в их страну и дальше приезжали украинские беженцы.

В ходе последнего опроса, 52% респондентов заявили, что Польша не должна принимать беженцев из районов Украины , охваченных вооруженным конфликтом.

При этом за то, чтобы продолжить принимать украинских беженцев высказались 42% участников опроса.

Кроме того, 54% опрошенных считают, что помощь, оказываемая беженцам из Украины, слишком велика.

Противоположного мнения придерживаются 40% респондентов, которые оценивают ее как адекватную, а 3% считают ее слишком маленькой.

Исследование проводилось со 2 по 12 июля с репрезентативной выборкой из 938 взрослых жителей Польши. Данные о погрешности не приводятся.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ организации).

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.