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Большинство жителей Польши выступили против приема беженцев с Украины - РИА Новости, 17.07.2026
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20:02 17.07.2026
Большинство жителей Польши выступили против приема беженцев с Украины

CBOS: большинство жителей Польши выступили против приема беженцев с Украины

© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство жителей Польши впервые высказались против приема беженцев с Украины, согласно данным социологического исследования CBOS.
  • 52% респондентов заявили, что Польша не должна принимать беженцев из районов Украины, охваченных вооруженным конфликтом.
  • 54% опрошенных считают, что помощь, оказываемая беженцам из Украины, слишком велика.
ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Большинство жителей Польши впервые высказались против приема беженцев с Украины, свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного лабораторией CBOS.
Начиная с 2022 года в регулярных соцопросах CBOS большинство поляков неизменно выступали за то, чтобы в их страну и дальше приезжали украинские беженцы.
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В ходе последнего опроса, 52% респондентов заявили, что Польша не должна принимать беженцев из районов Украины, охваченных вооруженным конфликтом.
При этом за то, чтобы продолжить принимать украинских беженцев высказались 42% участников опроса.
Кроме того, 54% опрошенных считают, что помощь, оказываемая беженцам из Украины, слишком велика.
Противоположного мнения придерживаются 40% респондентов, которые оценивают ее как адекватную, а 3% считают ее слишком маленькой.
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Исследование проводилось со 2 по 12 июля с репрезентативной выборкой из 938 взрослых жителей Польши. Данные о погрешности не приводятся.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ организации).
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Запрещенные в России террористические организации.
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