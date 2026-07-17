"Ответ обнаружили случайно". Кто на самом деле убил Андрея Боголюбского

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают День памяти святого Андрея Боголюбского. Уже много лет специалисты спорят об обстоятельствах гибели одного из самых могущественных правителей Древней Руси. Версий, кто и за что убил его, — множество. Детали кровавого преступления — в материале РИА Новости.

По кровавому следу

Глубокой ночью в княжеские покои постучали. "Кто там?" — "Это Прокопий, господин". Но Боголюбский хорошо знал голос верного слуги. "Нет, ты не Прокопий". По ту сторону послышались неясные голоса. Дверь принялись ломать. Князь вскочил и в темноте потянулся к изголовью постели, где висел меч. Но там пусто!

Мгновением позже в спальню ворвалась пьяная толпа. Двое бросились на правителя. Тот — уже в годах, но еще полный сил — отчаянно сопротивлялся. Оттолкнул первого, тут же с ножом набросился второй. Вдруг удар в голову сзади. Дальше — темнота. Князь упал.

Решив, что дело сделано, заговорщики спустились в винный погреб. Боголюбский пополз к выходу. Из последних сил добрался до винтовой лестницы одной из башен. Там можно было укрыться.

Тем временем разгоряченные вином мятежники вернулись. Надо было куда-то спрятать тело. Поняв, что князь жив, они кинулись в погоню. Предательская подсказка — кровавый след — привел их куда нужно. Настигнув жертву под винтовой лестницей, они пустили в ход мечи. Три удара оказались смертельными: один — в левое бедро, второй отсек левую руку, третий — в висок.

Пожалуй, ни одно убийство не описано в летописях столь подробно, как это. Неудивительно. Любимец народа, на тот момент правитель номер один. Основал Переславль-Залесский, возвысил никому не известное тогда поселение со смешным названием Москва.

CC BY-SA 4.0 / Pierre André / Bogolyubovo. Monastery of Our Lady of Bogolyubovo. Bell tower (cropped) Храм Рождества Богородицы в Боголюбово CC BY-SA 4.0 / Pierre André / Bogolyubovo. Monastery of Our Lady of Bogolyubovo. Bell tower (cropped) Храм Рождества Богородицы в Боголюбово

Растил и украшал дорогое сердцу чадо — город Владимир. Перевез туда из Киева чудотворный образ Богородицы. А близ своей резиденции в Боголюбово воздвиг знаменитый сегодня на весь мир шедевр — церковь Покрова на Нерли.

Кому же понадобилось убивать столь популярного и успешного правителя? Врагов было предостаточно.

Опередил свое время

По оценкам современных историков, Андрей Боголюбский задолго до Петра I прорубил "окно в Европу". До него никто на Руси не вел столь активную внешнюю политику.

"Братом" называли его Фридрих Барбаросса и Мануил Комнин — германский и византийский монархи. Разумеется, это не могло не вызывать зависти у остальных удельных князей.

С ними Боголюбский враждовал всегда и сам был не чужд амбиций. Достаточно вспомнить опустошительные походы на Киев и Новгород, когда "в крови утонуша" тысячи горожан. Ряд историков полагает, что князь стремился к единоличной власти. И поэтому даже именовал себя "великим государем", чего Русь не знала уже полвека.

Родись Боголюбский на пару столетий позже, его "самодержавие" оказалось бы весьма кстати. Но в период феодальной раздробленности подобное было попросту невозможно.

Кроме того, князь немало насолил и ближайшим родственникам. В 1161-м выгнал из Владимирского княжества мачеху, греческую царевну Ольгу, вместе с детьми. Раздражал и братьев — Михаила и Всеволода Большое Гнездо. Отсюда первая версия: с Боголюбским расправилась его же родня.

© Фото : Институт археологии РАН Подножия колонн в храме, найденном в Боголюбово © Фото : Институт археологии РАН Подножия колонн в храме, найденном в Боголюбово

Роковая ошибка

Правда, весомых аргументов в ее пользу нет. В отличие от другой. Историки наткнулись в хрониках на любопытный момент. Он связан с Москвой.

Город, как известно, основал отец Боголюбского — Юрий Долгорукий. Однако права на то не имел. На это указывали еще летописцы. Ведь те земли принадлежали некоему боярину Степану Кучке, поплатившемуся за свое упрямство жизнью.

Долгорукий на том не остановился — выдал дочь убитого Улиту за своего сына. По тем временам подобный шаг — оскорбление. Боголюбский же поступил хитро — сделал братьев супруги своими приближенными. Это и стало роковой ошибкой.

© Public Domain/ Виктор Васнецов "Андрей Боголюбский" (Виктор Васнецов. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве, 1885-1896 годы. Государственная Третьяковская галерея, Москва) © Public Domain/ Виктор Васнецов "Андрей Боголюбский" (Виктор Васнецов. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве, 1885-1896 годы. Государственная Третьяковская галерея, Москва)

Мысль о крамоле могла зародиться после того, как своенравный князь Андрей повелел казнить младшего Кучковича. "Сегодня его казнил, а завтра — нас, так промыслим о князе этом", — приводит летописец слова одного из заговорщиков. Всего их было двадцать. Главные — Петр, Яким и Амбал.

Последний служил ключником, что позволило без труда попасть в покои Боголюбского. А незадолго до убийства он еще и выкрал меч, что висел в изголовье постели.

В XX веке советские антропологи дважды изучили останки князя. На скелете — колотые и рубленые раны, преимущественно с левой стороны. Но неужели Кучковичи действительно решились на такое?

© Фото : ИА РАН Фрагмент граффити со списком убийц князя Андрея Боголюбского © Фото : ИА РАН Фрагмент граффити со списком убийц князя Андрея Боголюбского

Неоспоримое доказательство

В 2015-м в ходе реставрации Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском на стенах обнаружили более десятка граффити — надписей. Их полностью расчистили и затем оцифровали самую длинную.

Оказалось, это ни много ни мало — сообщение об убийстве Боголюбского. Слева — имена заговорщиков и пожелание им "вечной адской муки". Справа — рассказ о той жуткой ночи.

Полный список убийц неизвестен — к сожалению, большая часть утрачена, а сохранившийся текст подчас трудно расшифровать. Однако несколько новых персоналий все же установили: Ивка, Петрко, Стырята. Всего же было порядка 20 имен. Значит, летописи говорят правду.

© Юрий Кавер Перейти в медиабанк Храм Покрова на Нерли © Юрий Кавер Перейти в медиабанк Храм Покрова на Нерли

Переславское граффити — подлинный документ, созданный по горячим следам преступления. Но вопрос о точной дате открыт. Надпись могли сделать уже после казни крамольников, либо же до того — как назидание остальным.