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Брянский бизнесмен просит суд прекратить охрану бренда BP Connect в России - РИА Новости, 17.07.2026
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19:36 17.07.2026
Брянский бизнесмен просит суд прекратить охрану бренда BP Connect в России

Брянский предприниматель просит суд прекратить правовую охрану бренда BP Connect

© РИА Новости / Руслан КривобокЛоготип компании BP
Логотип компании BP - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Логотип компании BP. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индивидуальный предприниматель из Брянска Евгений Фоменков просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака BP Connect, принадлежащего британской корпорации BP.
  • Истец считает, что правообладатель BP Plc сейчас не использует свой бренд, зарегистрированный в России в 2003 году.
  • Иск Фоменкова пока оставлен без движения из-за недочетов в документах, подтверждающих юридический статус истца и ответчика.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Индивидуальный предприниматель из Брянска Евгений Фоменков просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака BP Connect, принадлежащего британской нефтегазовой корпорации BP, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По мнению истца, свой бренд, зарегистрированный в России в 2003 году, правообладатель BP Plc сейчас не использует.
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Действие спорного знака распространяется на семь классов товаров и три класса услуг. Среди товаров, которые ВР может маркировать этим брендом, - технические масла и смазки, моторные масла, мясо, рыба, кофе, чай, фрукты, овощи, вина, табак, среди услуг - организация соревнований, консультации по вопросам строительства, архитектуры и проч.
Иск Фоменкова пока оставлен без движения из-за недочетов в документах, подтверждающих юридический статус истца и ответчика.
Британская BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.
По данным "БИР-Аналитик", основной вид деятельности истца – "торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах".
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