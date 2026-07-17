Брянский бизнесмен просит суд прекратить охрану бренда BP Connect в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Индивидуальный предприниматель из Брянска Евгений Фоменков просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака BP Connect, принадлежащего британской корпорации BP.

Истец считает, что правообладатель BP Plc сейчас не использует свой бренд, зарегистрированный в России в 2003 году.

Иск Фоменкова пока оставлен без движения из-за недочетов в документах, подтверждающих юридический статус истца и ответчика.

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Индивидуальный предприниматель из Брянска Евгений Фоменков просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака BP Connect, принадлежащего британской нефтегазовой корпорации BP, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По мнению истца, свой бренд, зарегистрированный в России в 2003 году, правообладатель BP Plc сейчас не использует.

Действие спорного знака распространяется на семь классов товаров и три класса услуг. Среди товаров, которые ВР может маркировать этим брендом, - технические масла и смазки, моторные масла, мясо, рыба, кофе, чай, фрукты, овощи, вина, табак, среди услуг - организация соревнований, консультации по вопросам строительства, архитектуры и проч.

Иск Фоменкова пока оставлен без движения из-за недочетов в документах, подтверждающих юридический статус истца и ответчика.

Британская BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.