Брянский бизнесмен просит суд прекратить охрану бренда BP Connect в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Индивидуальный предприниматель из Брянска Евгений Фоменков просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака BP Connect, принадлежащего британской корпорации BP.
- Истец считает, что правообладатель BP Plc сейчас не использует свой бренд, зарегистрированный в России в 2003 году.
- Иск Фоменкова пока оставлен без движения из-за недочетов в документах, подтверждающих юридический статус истца и ответчика.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Индивидуальный предприниматель из Брянска Евгений Фоменков просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России товарного знака BP Connect, принадлежащего британской нефтегазовой корпорации BP, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Действие спорного знака распространяется на семь классов товаров и три класса услуг. Среди товаров, которые ВР может маркировать этим брендом, - технические масла и смазки, моторные масла, мясо, рыба, кофе, чай, фрукты, овощи, вина, табак, среди услуг - организация соревнований, консультации по вопросам строительства, архитектуры и проч.
Иск Фоменкова пока оставлен без движения из-за недочетов в документах, подтверждающих юридический статус истца и ответчика.
Британская BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.
По данным "БИР-Аналитик", основной вид деятельности истца – "торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах".