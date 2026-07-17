Белоусов заслушал доклады заместителей о результатах за первое полугодие

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заслушал доклады заместителей о результатах, достигнутых за первое полугодие, и о рисках по отношению к этим результатам, сообщило российское военное ведомство.

"Министр обороны подробно заслушал доклады заместителей главы военного ведомства о результатах, достигнутых за первое полугодие по линии ответственности, а также планируемых мероприятиях до конца года", - говорится в сообщении.