Белоусов заслушал доклады заместителей о результатах за первое полугодие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны РФ Андрей Белоусов заслушал доклады заместителей о результатах, достигнутых за первое полугодие.
- Белоусов на совещании попросил заместителей ответить на вопрос о том, какие риски стоят перед ведомством по отношению к достигнутым результатам.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заслушал доклады заместителей о результатах, достигнутых за первое полугодие, и о рисках по отношению к этим результатам, сообщило российское военное ведомство.
Под руководством министра обороны России состоялось заседание коллегии военного ведомства.
"Министр обороны подробно заслушал доклады заместителей главы военного ведомства о результатах, достигнутых за первое полугодие по линии ответственности, а также планируемых мероприятиях до конца года", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Белоусов на совещании попросил ответить заместителей на вопрос, каковы "ожидаемые результаты и какие риски стоят перед нами по отношению к этим результатам".
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