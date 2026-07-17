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Белоусов заслушал доклады заместителей о результатах за первое полугодие - РИА Новости, 17.07.2026
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15:32 17.07.2026
Белоусов заслушал доклады заместителей о результатах за первое полугодие

МО РФ: Белоусов заслушал доклады заместителей о результатах за первое полугодие

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны России Андрей Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Минобороны России
Министр обороны России Андрей Белоусов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны РФ Андрей Белоусов заслушал доклады заместителей о результатах, достигнутых за первое полугодие.
  • Белоусов на совещании попросил заместителей ответить на вопрос о том, какие риски стоят перед ведомством по отношению к достигнутым результатам.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заслушал доклады заместителей о результатах, достигнутых за первое полугодие, и о рисках по отношению к этим результатам, сообщило российское военное ведомство.
Под руководством министра обороны России состоялось заседание коллегии военного ведомства.
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"Министр обороны подробно заслушал доклады заместителей главы военного ведомства о результатах, достигнутых за первое полугодие по линии ответственности, а также планируемых мероприятиях до конца года", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Белоусов на совещании попросил ответить заместителей на вопрос, каковы "ожидаемые результаты и какие риски стоят перед нами по отношению к этим результатам".
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