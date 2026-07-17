Глава МИД Азербайджана рассказал о нормализации отношений Москвы и Баку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Азербайджан и Россия смогли нормализовать весь спектр отношений, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
- Восстановление отношений связывают с личной позицией президентов двух стран и встречей лидеров в октябре 2025 года.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Азербайджан и Россия смогли перевернуть непростой этап отношений и нормализовать весь спектр отношений, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Мы с чувством удовлетворения хотим отметить, что наши два государства смогли перевернуть данный непростой этап в наших отношениях, полностью нормализовать весь спектр российско-азербайджанских отношений", - сказал Байрамов в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Байрамов связал восстановление отношений с личной позицией президентов двух стран, отметив, что полноценный процесс нормализации стал возможен после двусторонней встречи лидеров России и Азербайджана в октябре 2025 года на полях международного мероприятия в Душанбе. "Отношения между нашими странами носят характер союзнического взаимодействия", - подчеркнул глава азербайджанского МИД.