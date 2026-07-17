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Глава МИД Азербайджана рассказал о нормализации отношений Москвы и Баку - РИА Новости, 17.07.2026
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15:01 17.07.2026
Глава МИД Азербайджана рассказал о нормализации отношений Москвы и Баку

Байрамов: Россия и Азербайджан нормализовали весь спектр двухсторонних отношений

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время встречи в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Азербайджан и Россия смогли нормализовать весь спектр отношений, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
  • Восстановление отношений связывают с личной позицией президентов двух стран и встречей лидеров в октябре 2025 года.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Азербайджан и Россия смогли перевернуть непростой этап отношений и нормализовать весь спектр отношений, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Мы с чувством удовлетворения хотим отметить, что наши два государства смогли перевернуть данный непростой этап в наших отношениях, полностью нормализовать весь спектр российско-азербайджанских отношений", - сказал Байрамов в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Байрамов связал восстановление отношений с личной позицией президентов двух стран, отметив, что полноценный процесс нормализации стал возможен после двусторонней встречи лидеров России и Азербайджана в октябре 2025 года на полях международного мероприятия в Душанбе. "Отношения между нашими странами носят характер союзнического взаимодействия", - подчеркнул глава азербайджанского МИД.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Россия и Азербайджан нормализовали отношения, заявил Алиев
13 июля, 10:19
 
В миреАзербайджанРоссияДжейхун БайрамовСергей Лавров
 
 
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