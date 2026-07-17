Глава МИД Азербайджана рассказал о нормализации отношений Москвы и Баку

Байрамов связал восстановление отношений с личной позицией президентов двух стран, отметив, что полноценный процесс нормализации стал возможен после двусторонней встречи лидеров России и Азербайджана в октябре 2025 года на полях международного мероприятия в Душанбе. "Отношения между нашими странами носят характер союзнического взаимодействия", - подчеркнул глава азербайджанского МИД.