"Барселона" распродала облигации на рекордную сумму

"Сделка получила сильную поддержку со стороны международных институциональных инвесторов. Спрос значительно превысил предложенный объем более чем на 200%, а весь объем размещения был оформлен менее чем за два часа среди группы американских инвесторов, включая страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды", - говорится в сообщении.