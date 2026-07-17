"Барселона" распродала облигации на рекордную сумму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанский футбольный клуб «Барселона» за два часа распродал облигации на сумму 105 миллионов евро.
- Спрос на облигации значительно превысил предложенный объем более чем на 200%, а в качестве агента по размещению выпуска облигаций выступила американская транснациональная корпорация Goldman Sachs.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Барселона" за два часа распродал облигации на сумму на сумму 105 миллионов евро со сроком погашения в октябре 2036 года и фиксированной ставкой 5,14% годовых, сообщается на сайте "сине-гранатовых".
"Сделка получила сильную поддержку со стороны международных институциональных инвесторов. Спрос значительно превысил предложенный объем более чем на 200%, а весь объем размещения был оформлен менее чем за два часа среди группы американских инвесторов, включая страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды", - говорится в сообщении.
Средства, полученные от этой эмиссии, будут использованы для укрепления денежного положения клуба и дальнейшего продвижения его стратегического плана. В качестве агента по размещению выпуска облигаций выступила американская транснациональная корпорация Goldman Sachs.