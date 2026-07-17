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"Барселона" распродала облигации на рекордную сумму - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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14:22 17.07.2026 (обновлено: 15:29 17.07.2026)
"Барселона" распродала облигации на рекордную сумму

"Барселона" за два часа распродала облигации на 105 миллионов евро

© официальный твиттер клуба "Барселона"Домашний стадион "Барселоны" "Камп Ноу"
Домашний стадион Барселоны Камп Ноу - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© официальный твиттер клуба "Барселона"
Домашний стадион "Барселоны" "Камп Ноу". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанский футбольный клуб «Барселона» за два часа распродал облигации на сумму 105 миллионов евро.
  • Спрос на облигации значительно превысил предложенный объем более чем на 200%, а в качестве агента по размещению выпуска облигаций выступила американская транснациональная корпорация Goldman Sachs.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Испанский футбольный клуб "Барселона" за два часа распродал облигации на сумму на сумму 105 миллионов евро со сроком погашения в октябре 2036 года и фиксированной ставкой 5,14% годовых, сообщается на сайте "сине-гранатовых".
"Сделка получила сильную поддержку со стороны международных институциональных инвесторов. Спрос значительно превысил предложенный объем более чем на 200%, а весь объем размещения был оформлен менее чем за два часа среди группы американских инвесторов, включая страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды", - говорится в сообщении.
Средства, полученные от этой эмиссии, будут использованы для укрепления денежного положения клуба и дальнейшего продвижения его стратегического плана. В качестве агента по размещению выпуска облигаций выступила американская транснациональная корпорация Goldman Sachs.
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