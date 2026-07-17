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В Балашихе 15-летняя девушка попыталась поджечь АЗС из-за угроз - РИА Новости, 17.07.2026
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13:33 17.07.2026 (обновлено: 13:34 17.07.2026)
В Балашихе 15-летняя девушка попыталась поджечь АЗС из-за угроз

В Балашихе неизвестный вынудил 15-летнюю девушку попытаться поджечь АЗС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пятнадцатилетняя девушка пыталась поджечь топливный резервуар на автозаправочной станции в подмосковной Балашихе.
  • Правонарушительница была задержана сотрудниками полиции.
  • В ходе допроса она пояснила, что действовала под угрозами неизвестного мужчины из мессенджера.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пятнадцатилетняя девушка под угрозами неизвестного из мессенджера пыталась поджечь автозаправочную станцию в подмосковной Балашихе, ее задержали, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
В полицию по микрорайону Железнодорожный в Балашихе поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции, расположенной на Керамической улице, девушка предпринимает попытки поджога топливного резервуара.
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"Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции правонарушительница была задержана и доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств. Ею оказалась 15-летняя местная жительница", - сказала она.
В ходе допроса в присутствии законных представителей девушка пояснила, что в мессенджере начала переписываться с неизвестным мужчиной, который, оказывая на нее психологическое давление и угрожая, заставил его совершить преступление.
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"Следуя указаниям, подросток облила заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью и попыталась его поджечь при помощи спичек. Однако довести свой преступный умысел до конца она не смогла, так как была остановлена работниками АЗС и передана полицейским. Возгорание не допущено", - добавила Петрова.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело о теракте и покушении на повреждение имущества.
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ПроисшествияБалашихаТатьяна ПетроваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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