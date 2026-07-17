В Балашихе 15-летняя девушка попыталась поджечь АЗС из-за угроз

Краткий пересказ от РИА ИИ Пятнадцатилетняя девушка пыталась поджечь топливный резервуар на автозаправочной станции в подмосковной Балашихе.

Правонарушительница была задержана сотрудниками полиции.

В ходе допроса она пояснила, что действовала под угрозами неизвестного мужчины из мессенджера.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пятнадцатилетняя девушка под угрозами неизвестного из мессенджера пыталась поджечь автозаправочную станцию в подмосковной Балашихе, ее задержали, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

В полицию по микрорайону Железнодорожный Балашихе поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции, расположенной на Керамической улице, девушка предпринимает попытки поджога топливного резервуара.

"Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции правонарушительница была задержана и доставлена в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств. Ею оказалась 15-летняя местная жительница", - сказала она.

В ходе допроса в присутствии законных представителей девушка пояснила, что в мессенджере начала переписываться с неизвестным мужчиной, который, оказывая на нее психологическое давление и угрожая, заставил его совершить преступление.

« "Следуя указаниям, подросток облила заправочный терминал легковоспламеняющейся жидкостью и попыталась его поджечь при помощи спичек. Однако довести свой преступный умысел до конца она не смогла, так как была остановлена работниками АЗС и передана полицейским. Возгорание не допущено", - добавила Петрова.