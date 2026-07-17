Глава ФФОМС Баланин: диспансеризацию стоит пройти даже при отсутствии жалоб

Программа обязательного медицинского страхования в России расширяется – в этом году в нее вошли 14 новых методов лечения, в том числе ряд ранее недоступных бесплатно высокотехнологичных процедур. В интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин рассказал, как часто нужно проходить диспансеризацию, можно ли сделать ЭКО в рамках ОМС, за сколько должна доезжать скорая помощь после вызова, чем будет заниматься врач по медицине здорового долголетия, и какую диагностику доверят искусственному интеллекту. Беседовала Ангелина Зайцева.

– Илья Валерьевич, какие новые виды медицинской помощи стали доступны россиянам по ОМС?

– В этом году мы сделали серьезный шаг вперед – в базовую программу ОМС включены 14 новых методов лечения, а также в базовую программу перенесен один метод, ранее относившийся к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи. Это значит, что целый ряд сложных и дорогостоящих процедур теперь стали доступны пациентам бесплатно, по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. В программу включены новые методы лечения и реабилитации как для взрослых, так и для детей. В частности, теперь в рамках ОМС доступна реабилитация после протезирования конечностей с установкой экзопротезов. Это особенно важно для пациентов, перенесших ампутацию: реабилитация с использованием современных технологий помогает им быстрее адаптироваться, восстановить мобильность и вернуться к полноценной жизни.

– А перечень диагностических обследований в рамках ОМС расширяется?

– Конечно, изменения касаются не только сложных операций, мы существенно расширяем возможности диагностики и профилактической медицины. Впервые введены отдельные тарифы на телемедицинские консультации, в том числе между врачами и пациентами. Это особенно актуально для отдаленных районов, где доступ к узким специалистам ограничен. Теперь жители даже самых труднодоступных населенных пунктов смогут дистанционно получить квалифицированную консультацию. При диспансеризации и профосмотрах пациенты смогут одновременно проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови, что поможет раньше выявлять риски сердечно‑сосудистых заболеваний.

Впервые в систему ОМС включен дистанционный мониторинг состояния здоровья для людей с сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Это дает возможность постоянно контролировать ключевые показатели, своевременно получать рекомендации лечащего врача и предотвращать развитие осложнений. Кроме того, расширен список школ для пациентов с хроническими заболеваниями, а также школ для беременных и по вопросам грудного вскармливания – такие программы помогают людям лучше понимать свое состояние и грамотно управлять здоровьем.

Существенно повышается точность диагностики благодаря внедрению систем поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта. Теперь они будут применяться не только при маммографии, рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии органов грудной клетки, но и при ЭКГ и колоноскопии. Это ускорит постановку диагноза и снизит вероятность ошибок.

Наконец, для пациентов с хроническим вирусным гепатитом С впервые установлены отдельные нормативы на определение РНК вируса гепатита C в крови и лабораторную диагностику. Это позволит точнее подтверждать диагноз и подбирать оптимальную тактику лечения. Все эти изменения отражают общую тенденцию – система ОМС постепенно охватывает все более сложные и высокотехнологичные методы лечения и диагностики, которые раньше были недоступны.

– Есть ли редкие и ранее недоступные виды медпомощи, которые теперь можно получить россиянам по ОМС?

– Одно из ключевых нововведений этого года – включение трансплантации почки в базовую программу ОМС. Это серьезный прорыв в обеспечении доступности высокотехнологичной медицинской помощи. Раньше подобные операции зачастую требовали от пациентов поиска источников финансирования или оформления квот, что существенно затягивало сроки лечения и создавало дополнительные барьеры. Теперь же вся процедура – включая предоперационное обследование и пребывание в стационаре – стала бесплатной для граждан, все расходы полностью покрываются за счет ОМС.

В 2026 году запланировано проведение почти 4,7 тысячи трансплантаций почки по всей стране. За этой цифрой стоят люди, которые получат шанс на полноценную жизнь без зависимости от диализа, смогут вернуться к привычной деятельности, восстановить социальную активность и улучшить общее самочувствие.

– В России появилась новая специальность – врач по медицине здорового долголетия. Чем они будут заниматься? Что сделано в системе ОМС для пожилых людей?

– Новая специальность появилась в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" и отражает современные тенденции системы здравоохранения: акцент смещается с лечения болезней на их профилактику. Врачи по медицине здорового долголетия будут работать с пациентами еще до появления заболеваний: выявлять признаки преждевременного старения, оценивать риски возрастных патологий и составлять индивидуальные программы коррекции биологического возраста. Такие специалисты будут вести прием в Центрах здорового долголетия, которые создаются на базе действующих Центров здоровья. Что касается поддержки пожилых людей в системе ОМС, за последние годы реализован целый комплекс мер, например, существенно расширена программа диспансеризации, предусмотрены программы реабилитации после перенесенных болезней или травм. Все эти меры объединены общей целью – поддержать здоровье пожилых людей, предупредить развитие заболеваний, сохранить их качество жизни.

– Какие новые программы женского здоровья вошли в систему ОМС?

– Для женщин в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья добавлены анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование, что повысит эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний. Еще одно важное новшество – программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Она позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках, не подвергая женщину и будущего ребенка рискам инвазивных процедур. А для повышения шансов на рождение здорового ребенка в тариф экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) включены затраты на предимплантационное генетическое исследование эмбрионов.

– А что в целом доступно россиянкам в рамках репродуктивной диспансеризации? Как часто ее необходимо проходить?

– Застрахованные могут ежегодно проходить диспансеризацию для проверки репродуктивного здоровья – это доступно женщинам от 18 до 49 лет и проводится вместе с обычным профилактическим осмотром. На первом этапе женщина посещает акушера‑гинеколога, проходит осмотр, сдает анализы. Если по результатам первого этапа врач видит какие-то проблемы, женщину приглашают на второй этап. Там могут назначить дополнительные ПЦР‑анализы (для женщин 30-49 лет), УЗИ, а также повторный прием у акушера‑гинеколога. Кроме того, женщинам 21-49 лет рекомендуется раз в пять лет сдавать анализ на вирус папилломы человека.

– Можно ли сделать ЭКО по ОМС?

– Возможность сделать ЭКО по ОМС есть с 2013 года. Для этого надо пройти необходимые обследования и получить направление врача. Далее подать документы в специальную комиссию, которая примет решение о проведении ЭКО. Если первая попытка ЭКО не получилась, можно попробовать еще раз.

По итогам 2025 года в рамках территориальных программ ОМС выполнено 104 тысячи случаев ЭКО, а в рамках базовой программы ОМС, оказанной федеральными клиниками, проведено 12,6 тысячи случаев. С 2019 года объем процедур вырос на 90,4%, а финансирование – на 71,8%.

Напомню, что с 2024 года при распределении квот на ЭКО применяется новый подход: теперь они направляются в первую очередь медицинским организациям, которые за предыдущий год выполнили не менее ста процедур ЭКО. Такая мера позволяет сконцентрировать помощь в клиниках с подтвержденным опытом и высокой квалификацией специалистов. После проведения ЭКО в 2025 году родилось 32 625 детей. Эти цифры демонстрируют, что государственная поддержка ЭКО не только расширяет возможности для российских семей, но и дает ощутимый демографический эффект.

– Как часто нужно проходить диспансеризацию? Если ничего не болит, можно ли от нее отказаться?

– Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста. От 18 до 39 лет включительно ее рекомендуется проходить один раз в три года, начиная с 40 лет – ежегодно. Что касается вопроса, можно ли отказаться от диспансеризации, если ничего не болит, – да, можно.

Любая медицинская помощь, включенная в базовую программу ОМС, в том числе диспансеризация, является правом, а не обязанностью. Однако важно понимать, что цель диспансеризации – не только выявить уже имеющиеся заболевания, но и оценить общее состояние здоровья, а также своевременно обнаружить факторы риска развития заболеваний.

Именно поэтому врачи рекомендуют не пренебрегать диспансеризацией даже при отсутствии жалоб. Многие серьезные заболевания долгое время не дают явных симптомов, но их раннее выявление значительно повышает шансы на успешное лечение и профилактику осложнений. Например, так можно вовремя заметить предпосылки сердечно‑сосудистых заболеваний, диабета, онкологических патологий и других нарушений.

– Стали ли россияне серьезнее относиться к здоровью?

– С 2020 года объем профилактических медицинских осмотров вырос в два раза, а финансирование увеличилось в 3,5 раза. Еще более заметный прогресс наблюдается в сфере диспансеризации: ее объемы выросли в 6,5 раз, а финансирование увеличилось в 7,1 раза. Таким образом в 2025 году за счет средств ОМС проведено 108 миллионов комплексных профилактических посещений в рамках территориальных программ ОМС. Это на 10,5% больше, чем в 2024 году. Мы продолжим расширять доступ граждан к современным методам диагностики и профилактики, чтобы укреплять здоровье населения и снижать нагрузку на систему здравоохранения в долгосрочной перспективе.

– Растет ли в России число вызовов скорой помощи?

– В последние годы наблюдается снижение количества вызовов скорой медицинской помощи: в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 2,1%. Такая тенденция во многом связана с развитием смежных направлений, которые помогают предотвращать ситуации, требующие экстренного вмешательства.

Так, растет объем неотложной медицинской помощи в амбулаторных условиях, расширяется спектр профилактических мероприятий. В том числе благодаря этим мерам застрахованные получают своевременную помощь на ранних стадиях, не дожидаясь обострений и, как следствие, снижается потребность в вызовах скорой помощи.

– За сколько минут должна приезжать карета скорой помощи у нас в стране?

– Что касается времени доезда бригад скорой помощи, то здесь действуют четкие нормативы. Согласно программе государственных гарантий, время доезда до пациента при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента вызова. Этот стандарт закреплен на федеральном уровне и служит ориентиром для всех регионов. При этом важно учитывать, что в территориальных программах время доезда может быть обоснованно скорректировано. Такая гибкость необходима, поскольку условия в субъектах РФ существенно различаются. На время реагирования влияют транспортная доступность, плотность населения, а также климатические и географические особенности, например, в северных регионах или горной местности передвижение осложнено.

Работа по оптимизации времени доезда ведется постоянно. Она включает совершенствование логистики и маршрутизации бригад, развитие диспетчерских служб и внедрение цифровых инструментов для более точного распределения вызовов, укрепление материально‑технической базы станций скорой помощи, а также учет региональной специфики при планировании объемов и структуры скорой помощи.