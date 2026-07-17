Эксперт рассказал, как защититься от плотоядной бактерии в Средиземном море

Краткий пересказ от РИА ИИ Распространение морской бактерии Vibrio vulnificus вызывает тревогу в Средиземноморском регионе на фоне аномальной жары.

Тщательная обработка ран и использование водонепроницаемого пластыря могут предотвратить заражение плотоядной бактерией при купании в Средиземном море.

Особую осторожность следует проявлять детям, пожилым людям и лицам с ослабленным иммунитетом.

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Тщательная обработка ран и водонепроницаемый пластырь способны предотвратить заражение плотоядной бактерией при купании в Средиземном море, сообщил РИА Новости итальянский эксперт в области общественного здравоохранения из Экспериментального зоопрофилактического института Венеции (IZSVe) Амедео Манфрин.

Распространение морской бактерии Vibrio vulnificus, которую называют плотоядной, вызывает тревогу во всем Средиземноморском регионе на фоне аномальной жары. В июне канал 10 News сообщил, что несколько пляжей в Испании закрылись из-за плотоядной бактерии.

"В случае раны (например, от пореза острым камнем или моллюском) тщательной очистки и дезинфекции более чем достаточно, чтобы предотвратить любую опасность заражения", - рассказал итальянский врач, который возглавляет Национальную референсную лабораторию по болезням ракообразных при институте.

Как отметил Манфрин, на уже имеющиеся повреждения кожи перед заходом в воду необходимо наложить водонепроницаемый пластырь.

"Рекомендуются тщательная очистка и смена пластыря после контакта с морской водой", - сказал эксперт.

Итальянский медик также предупредил, что особую осторожность следует проявлять детям, пожилым людям и лицам с ослабленным иммунитетом.