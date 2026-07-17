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Эксперт рассказал, как защититься от плотоядной бактерии в Средиземном море - РИА Новости, 17.07.2026
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06:50 17.07.2026
Эксперт рассказал, как защититься от плотоядной бактерии в Средиземном море

Водонепроницаемый пластырь защитит от плотоядной бактерии в Средиземном море

© РИА Новости / Артем ПучковПобережье Средиземного моря
Побережье Средиземного моря - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Артем Пучков
Побережье Средиземного моря. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Распространение морской бактерии Vibrio vulnificus вызывает тревогу в Средиземноморском регионе на фоне аномальной жары.
  • Тщательная обработка ран и использование водонепроницаемого пластыря могут предотвратить заражение плотоядной бактерией при купании в Средиземном море.
  • Особую осторожность следует проявлять детям, пожилым людям и лицам с ослабленным иммунитетом.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Тщательная обработка ран и водонепроницаемый пластырь способны предотвратить заражение плотоядной бактерией при купании в Средиземном море, сообщил РИА Новости итальянский эксперт в области общественного здравоохранения из Экспериментального зоопрофилактического института Венеции (IZSVe) Амедео Манфрин.
Распространение морской бактерии Vibrio vulnificus, которую называют плотоядной, вызывает тревогу во всем Средиземноморском регионе на фоне аномальной жары. В июне канал 10 News сообщил, что несколько пляжей в Испании закрылись из-за плотоядной бактерии.
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"В случае раны (например, от пореза острым камнем или моллюском) тщательной очистки и дезинфекции более чем достаточно, чтобы предотвратить любую опасность заражения", - рассказал итальянский врач, который возглавляет Национальную референсную лабораторию по болезням ракообразных при институте.
Как отметил Манфрин, на уже имеющиеся повреждения кожи перед заходом в воду необходимо наложить водонепроницаемый пластырь.
"Рекомендуются тщательная очистка и смена пластыря после контакта с морской водой", - сказал эксперт.
Итальянский медик также предупредил, что особую осторожность следует проявлять детям, пожилым людям и лицам с ослабленным иммунитетом.
В начале июля Европейский центр контроля заболеваний (ECDC) предупредил о растущей угрозе заражения бактериями Vibrio в Европе из-за прогрева прибрежных морских вод. В зависимости от штамма инфекция может вызывать как опасные воспаления кожи, так и тяжелые кишечные расстройства или инфекции ушей.
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