Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал позитивным тренд в отношениях между Баку и Москвой.
- Он отметил сложности в мировой экономике, но подчеркнул положительные тенденции в отношениях между Азербайджаном и Россией.
БАКУ, 17 июл – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал позитивным тренд в отношениях между Баку и Москвой, несмотря на сложности в мировой экономике.
"Мы считаем, что, несмотря на все сложности, которые существуют в мировой экономике, в целом тренд между нашими странами позитивный, и сегодня более подробно остановимся на цифрах и показателях 2025 года, а также по тем направлениям, которые намечены на ближайшую перспективу", - сказал Байрамов в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.