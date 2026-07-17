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Байрамов назвал позитивным тренд в отношениях между Баку и Москвой - РИА Новости, 17.07.2026
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14:05 17.07.2026 (обновлено: 15:40 17.07.2026)
Байрамов назвал позитивным тренд в отношениях между Баку и Москвой

Байрамов назвал позитивным тренд в отношениях между Азербайджаном и Россией

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал позитивным тренд в отношениях между Баку и Москвой.
  • Он отметил сложности в мировой экономике, но подчеркнул положительные тенденции в отношениях между Азербайджаном и Россией.
БАКУ, 17 июл – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал позитивным тренд в отношениях между Баку и Москвой, несмотря на сложности в мировой экономике.
"Мы считаем, что, несмотря на все сложности, которые существуют в мировой экономике, в целом тренд между нашими странами позитивный, и сегодня более подробно остановимся на цифрах и показателях 2025 года, а также по тем направлениям, которые намечены на ближайшую перспективу", - сказал Байрамов в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
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