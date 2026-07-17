В Бахрейне объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Бахрейне звучат сирены воздушной тревоги.
- Министерство внутренних дел Бахрейна призывает жителей укрыться в ближайшем безопасном месте.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Бахрейна сообщает о сиренах воздушной тревоги, жителей просят укрыться в ближайшем безопасном месте.
"Звучит сирена, призываем граждан и жителей сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место", - говорится в публикации министерства в соцсети X.
Ранее иранская армия заявила, что нанесла удары с помощью беспилотников Arash по месту размещения вертолетов и самолетов P-8 США на базе Сахир в Бахрейне.