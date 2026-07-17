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Глава МИД Азербайджана оценил отношения Москвы и Баку - РИА Новости, 17.07.2026
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14:45 17.07.2026 (обновлено: 15:55 17.07.2026)
Глава МИД Азербайджана оценил отношения Москвы и Баку

Байрамов: отношения Москвы и Баку носят характер союзнического взаимодействия

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 17 июля 2026
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 17 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 17 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что отношения Баку и Москвы носят характер союзнического взаимодействия.
  • Он отметил крепкие и плотные связи между народами Азербайджана и России как основу для межгосударственных отношений.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что отношения Баку и Москвы носят характер союзнического взаимодействия.
"Отношения Азербайджана и России носят характер союзнического взаимодействия, и существуют очень крепкие, плотные связи между народами наших стран, которые в свою очередь является основой для межгосударственных отношений", - сказал Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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