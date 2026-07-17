Глава МИД Азербайджана оценил отношения Москвы и Баку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что отношения Баку и Москвы носят характер союзнического взаимодействия.
- Он отметил крепкие и плотные связи между народами Азербайджана и России как основу для межгосударственных отношений.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что отношения Баку и Москвы носят характер союзнического взаимодействия.
"Отношения Азербайджана и России носят характер союзнического взаимодействия, и существуют очень крепкие, плотные связи между народами наших стран, которые в свою очередь является основой для межгосударственных отношений", - сказал Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.