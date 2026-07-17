Лавров рассказал о политическом диалоге России и Азербайджана

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия и Азербайджан ведут активный политический диалог на всех уровнях, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"У нас идет активный диалог по внешнеполитической линии на всех уровнях", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой.