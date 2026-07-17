Лавров рассказал о политическом диалоге России и Азербайджана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Азербайджан ведут активный политический диалог на всех уровнях, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия и Азербайджан ведут активный политический диалог на всех уровнях, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В пятницу Лавров провел переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
"У нас идет активный диалог по внешнеполитической линии на всех уровнях", - сказал Лавров на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой.