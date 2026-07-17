МИД Азербайджана анонсировал полное восстановление авиасообщения с Россией

Лавров подчеркнул на встрече с коллегой, что две страны урегулировали все вопросы, связанные с авиакатастрофой. По его словам, Москва и Баку договорились, что будут работать над восполнением паузы, которая образовалась в отношениях в последние несколько месяцев.