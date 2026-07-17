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МИД Азербайджана анонсировал полное восстановление авиасообщения с Россией - РИА Новости, 17.07.2026
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15:12 17.07.2026 (обновлено: 17:05 17.07.2026)
МИД Азербайджана анонсировал полное восстановление авиасообщения с Россией

Москва и Баку обсуждают полное восстановление авиасообщения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" в Домодедово
Самолет авиакомпании Азербайджанские авиалинии в Домодедово - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" в Домодедово. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов анонсировал полное возобновление авиасообщения с Россией.
  • Баку приостановил полеты в десять городов после крушения самолета компании AZAL в декабре 2024 года.
  • Среди них Грозный, Махачкала, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самара, Саратов, Уфа и Волгоград.
  • Лавров подчеркнул на встрече с коллегой, что две страны урегулировали все вопросы, связанные с авиакатастрофой.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов анонсировал полное возобновление авиасообщения с Россией.
"В ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений, на которые распространялись ограничения после известного случая в декабре 2024 года с нашим гражданским самолетом", — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с Сергеем Лавровым.
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После крушения судна компании AZAL Азербайджан прекратил полеты из Баку в десять городов — Грозный, Махачкалу, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Уфу и Волгоград.
Лавров подчеркнул на встрече с коллегой, что две страны урегулировали все вопросы, связанные с авиакатастрофой. По его словам, Москва и Баку договорились, что будут работать над восполнением паузы, которая образовалась в отношениях в последние несколько месяцев.
Байрамов добавил, что стороны успешно сотрудничают: товарооборот вырос в 2025 году до 4,9 миллиарда долларов. Дипломат уточнил, что Азербайджан выполняет обязательства по развитию своего участка транспортного коридора Север — Юг.
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