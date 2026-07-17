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В России повысили мобильность и боевой потенциал войск - РИА Новости, 17.07.2026
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16:01 17.07.2026 (обновлено: 16:03 17.07.2026)
В России повысили мобильность и боевой потенциал войск

Санчик: боевой потенциал ВС РФ вырос за счет мобильных средств передвижения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мобильность и боевой потенциал войск повышены за счет увеличения на 30% количества мобильных средств передвижения.
  • Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик доложил о проведении мероприятий по развитию системы материально-технического обеспечения российской армии.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мобильность и боевой потенциал войск повышены за счет увеличения на 30% количества мобильных средств передвижения, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик.
На заседании коллегии МО РФ Санчик доложил о проведении мероприятий по развитию системы материально-технического обеспечения российской армии.
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"По его словам, повышена мобильность и боевой потенциал группировок войск за счет увеличения на 30% количества высокопроходимых мобильных средств передвижения, включая мотоциклы, багги, мотовездеходы в штурмовых подразделениях", - говорится в сообщении МО РФ.
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