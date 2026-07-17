В России повысили мобильность и боевой потенциал войск

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"По его словам, повышена мобильность и боевой потенциал группировок войск за счет увеличения на 30% количества высокопроходимых мобильных средств передвижения, включая мотоциклы, багги, мотовездеходы в штурмовых подразделениях", - говорится в сообщении МО РФ.