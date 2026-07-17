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Части АПК Армении грозит разорение без российского рынка, считает эксперт - РИА Новости, 17.07.2026
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14:10 17.07.2026
Части АПК Армении грозит разорение без российского рынка, считает эксперт

Микаелян: части аграрного сектора Армении грозит разорение без рынка РФ

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на город Ереван в Армении
Вид на город Ереван в Армении - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Вид на город Ереван в Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экспортоориентированной части аграрного сектора Армении грозит разорение, если рынки России останутся для нее закрытыми.
  • Сокращение сельскохозяйственного экспорта из Армении составляет примерно 70–80%, а где-то даже и больше.
  • Политолог Грант Микаелян считает, что для выхода из ситуации Армении необходимо прекратить враждовать с Россией.
ЕРЕВАН, 17 июл -РИА Новости. Экспортоориентированной части аграрного сектора Армении грозит разорение, если рынки России останутся для нее закрытыми, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политолог Грант Микаелян.
"Сельхозсектор, и особенно та его часть, которая ориентирована на экспорт, - домохозяйства, малый и средний бизнес - уже страдают, имеют убытки. Субсидии, которые сейчас существуют, эти убытки не покрывают. И в течение двух-трех месяцев, если ситуация не изменится, многие могут разориться или, по крайней мере, окажутся перед чертой, когда после окончания сезона у них будет уже не очень хорошее финансовое положение",- заявил эксперт.
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По его словам, на макроэкономическом уровне пока что это не особо отразилось. "Статистики внешней торговли за июнь у нас еще нет, поэтому уверенно сказать ничего не могу. Но СМИ публиковали результаты запроса в комитет госдоходов, там было видно, что по большинству позиций сельскохозяйственного экспорта сокращение примерно на 70-80%, а где-то даже и больше. Поэтому ущерб, очевидно, большой", - отметил Микаелян.
Тем не менее, по его словам, надо учитывать еще один фактор: большую часть агропродукции потребляет местный рынок, а экспорт — это меньшая часть, хотя и более доходная. Эксперт считает, что выход из этой ситуации один - прекращать вражду с Россией. "Дело в том, что, если ты находишься в каком-то интеграционном объединении, то надо понимать, что экономика и политика не могут быть разделены. Невозможно враждовать с представителями интеграционного объединения и ожидать, что экономических последствий не будет. Поэтому проблема как появилась на политическом уровне, так и решение ее тоже находится на политическом уровне. То есть нужно прекратить враждовать с Россией", - заявил Микаелян.
Россельхознадзор 26 июня заявил РИА Новости, что приостановил поставки рыбы еще от двух предприятий Армении, таким образом полностью ограничив поставки из республики всей рыбы и рыбной продукции в Россию. Кроме того, ведомство с 12 июня ограничило ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС.
Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил ранее в интервью "Российской газете", что ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны не с политикой, а с отсутствием эффективного контроля качества у производителей.
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