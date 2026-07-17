Части АПК Армении грозит разорение без российского рынка, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Экспортоориентированной части аграрного сектора Армении грозит разорение, если рынки России останутся для нее закрытыми.

Сокращение сельскохозяйственного экспорта из Армении составляет примерно 70–80%, а где-то даже и больше.

Политолог Грант Микаелян считает, что для выхода из ситуации Армении необходимо прекратить враждовать с Россией.

ЕРЕВАН, 17 июл -РИА Новости. Экспортоориентированной части аграрного сектора Армении грозит разорение, если рынки России останутся для нее закрытыми, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости политолог Грант Микаелян.

"Сельхозсектор, и особенно та его часть, которая ориентирована на экспорт, - домохозяйства, малый и средний бизнес - уже страдают, имеют убытки. Субсидии, которые сейчас существуют, эти убытки не покрывают. И в течение двух-трех месяцев, если ситуация не изменится, многие могут разориться или, по крайней мере, окажутся перед чертой, когда после окончания сезона у них будет уже не очень хорошее финансовое положение",- заявил эксперт.

По его словам, на макроэкономическом уровне пока что это не особо отразилось. "Статистики внешней торговли за июнь у нас еще нет, поэтому уверенно сказать ничего не могу. Но СМИ публиковали результаты запроса в комитет госдоходов, там было видно, что по большинству позиций сельскохозяйственного экспорта сокращение примерно на 70-80%, а где-то даже и больше. Поэтому ущерб, очевидно, большой", - отметил Микаелян.

Тем не менее, по его словам, надо учитывать еще один фактор: большую часть агропродукции потребляет местный рынок, а экспорт — это меньшая часть, хотя и более доходная. Эксперт считает, что выход из этой ситуации один - прекращать вражду с Россией . "Дело в том, что, если ты находишься в каком-то интеграционном объединении, то надо понимать, что экономика и политика не могут быть разделены. Невозможно враждовать с представителями интеграционного объединения и ожидать, что экономических последствий не будет. Поэтому проблема как появилась на политическом уровне, так и решение ее тоже находится на политическом уровне. То есть нужно прекратить враждовать с Россией", - заявил Микаелян.

Россельхознадзор 26 июня заявил РИА Новости, что приостановил поставки рыбы еще от двух предприятий Армении, таким образом полностью ограничив поставки из республики всей рыбы и рыбной продукции в Россию. Кроме того, ведомство с 12 июня ограничило ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС.