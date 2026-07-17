Брат арестованного в Армении россиянина рассказал новые подробности

"Мы думаем, что ответ по экстрадиции (в США - ред.) будет положительный. Потому что они ордер умудрились в США на него написать буквально за день до вылета. Хотя преступление якобы было совершенно в 2019-2021 годах", - сообщил РИА Новости брат Александра Ермакова.