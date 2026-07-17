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Брат арестованного в Армении россиянина рассказал новые подробности - РИА Новости, 17.07.2026
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07:38 17.07.2026
Брат арестованного в Армении россиянина рассказал новые подробности

Ордер на арест Ермакова выписали за сутки до его задержания в Ереване

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВид на город Ереван в Армении
Вид на город Ереван в Армении - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Вид на город Ереван в Армении. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уроженец Омска Александр Ермаков задержан в аэропорту Еревана, его перепутали с разыскиваемым Интерполом тезкой.
  • Задержанный Александр Ермаков находится в СИЗО, защита направила обращения в СК, ГП и МИД России с просьбой посодействовать в его освобождении и возврате в Россию.
  • Брат Александра Ермакова считает, что ответ по экстрадиции в США будет положительным, несмотря на то что преступление якобы было совершено в 2019–2021 годах, а ордер на арест был оформлен за день до вылета.
ОМСК, 17 июл - РИА Новости. Ордер на арест уроженца Омска Александра Ермакова выписали за сутки до его задержания в аэропорту Еревана, заявил РИА Новости брат задержанного.
Уроженец Омска Александр Ермаков, проживающий с семьей в Москве, отдыхал с женой в Армении. По словам его брата, Александра задержали в аэропорту Еревана, перепутав с разыскиваемым Интерполом тезкой мужчины. Россиянин с таким же именем и фамилией числился в розыске как хакер, который стоит за множеством кибератак по всему миру. На данный момент Александр Ермаков находится в СИЗО. Адвокат Дилан Раджави заявлял, что защита Ермакова направила обращения в СК, ГП и МИД России с просьбой посодействовать в его освобождении и возврате в Россию.
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"Мы думаем, что ответ по экстрадиции (в США - ред.) будет положительный. Потому что они ордер умудрились в США на него написать буквально за день до вылета. Хотя преступление якобы было совершенно в 2019-2021 годах", - сообщил РИА Новости брат Александра Ермакова.
Как уточнил брат россиянина, между ним и разыскиваемым хакером нет ничего общего.
В России мужчина ранее работал в УФСИН. Семья мужчины добивается его освобождения.
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