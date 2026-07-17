Тотти высоко оценил игровой потенциал Аленичева

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Чемпион мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти назвал победителя Лиги чемпионов в составе португальского "Порту" Дмитрия Аленичева одним из самых талантливых игроков, которых когда-либо видел.

Тотти в рамках выпуска FONtour с чемпионата мира 2026 года оценивал футболистов, которые играли в составе итальянской "Ромы". "Аленичев был одним из самых талантливых игроков, которых я когда-либо видел. Очень скромный, сдержанный парень. Говорил совсем мало, но всегда был готов помочь. Это был творческий футболист, способный в любой момент придумать что-то неожиданное. Поэтому на поле мы очень хорошо понимали друг друга", - заявил Тотти.

"Каждый раз, когда (Элдору) Шомуродову давали шанс, он выкладывался по максимуму. (Сейду) Думбия играл с ним тоже, прекрасный, замечательный парень. В России он проявил себя очень хорошо. А вот итальянский футбол оказался для него немного сложнее. Он пришел еще достаточно молодым. Мы не знали, сколько ему лет. (Омари) Тетрадзе - очень и воспитанный добрый парень. Он пришел в январе. Мы взяли его зимой в аренду, и он нам очень помог. Простой человек и футболист, который в любой момент был готов выйти на поле", - добавил Тотти.