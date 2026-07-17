В Алапаевске 17 июля пройдет благотворительная акция "День белого цветка"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 17 июля в Алапаевске фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» проведет благотворительную акцию «День белого цветка».
- В рамках акции после молебна состоится шествие от Музея памяти представителей императорского дома Романовых до Свято-Троицкого собора, где пройдет благотворительная ярмарка.
- 18 июля делегация фонда примет участие в мероприятиях памяти Алапаевских мучеников.
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" проведет благотворительную акцию "День белого цветка" в Алапаевске 17 июля.
"(Семнадцатого июля – ред.) в 11.30 (9.30 мск - ред.) после молебна на начало всякого доброго дела в Свято-Елизаветинском монастыре города Алапаевска состоится торжественное шествие участников ежегодной благотворительной акции "День белого цветка" от Музея памяти представителей императорского дома Романовых "Напольная школа в городе Алапаевске" до Соборной площади города Алапаевск к Свято-Троицкому собору, где пройдет благотворительная ярмарка", – сообщили в фонде.
Также делегация фонда 18 июля примет участие в мероприятиях памяти Алапаевских мучеников (представителей семьи Романовых, в том числе великого князя Сергея Михайловича и великой княгини Елизаветы Федоровны, расстрелянных под Алапаевском в ночь на 18 июля 1918 года): литургии в Алапаевском мужском монастыре во имя Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, расположенном на месте гибели Алапаевских мучеников, и молебен в Свято-Елисаветинском женском монастыре Алапаевска.
Акция "День белого цветка" продолжает традиции милосердия и благотворительности, заложенные представителями императорского дома Романовых более 100 лет назад. Среди инициаторов возрождения и проведения акции "День белого цветка" в России – ЕСПО под руководством председателя наблюдательного совета фонда Анны Громовой.