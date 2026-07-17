В Алапаевске 17 июля пройдет благотворительная акция "День белого цветка"

Акция "День белого цветка" продолжает традиции милосердия и благотворительности, заложенные представителями императорского дома Романовых более 100 лет назад. Среди инициаторов возрождения и проведения акции "День белого цветка" в России – ЕСПО под руководством председателя наблюдательного совета фонда Анны Громовой.