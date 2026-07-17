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Умерла актриса Бренда Фрикер - РИА Новости, 17.07.2026
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16:02 17.07.2026 (обновлено: 16:32 17.07.2026)
Умерла актриса Бренда Фрикер

Умерла ирландская актриса Бренда Фрикер из "Один дома 2"

© AP Photo / Craig FujiБренда Фрикер
Бренда Фрикер - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Craig Fuji
Бренда Фрикер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландская актриса Бренда Фрикер скончалась в возрасте 81 года.
  • Бренда Фрикер наиболее известна по ролям в фильмах «Моя левая нога» и «Один дома 2: затерянный в Нью-Йорке».
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ирландская оскароносная актриса Бренда Фрикер, которая, в частности, сыграла роль птичницы в фильме "Один дома 2", скончалась в возрасте 81 года, сообщает телеканал RTE со ссылкой на ее агента Фила Белфилда.
"Оскароносная ирландская актриса Бренда Фрикер, наиболее известная по ролям в фильмах "Моя левая нога" и "Один дома 2: затерянный в Нью-Йорке", скончалась в возрасте 81 года", - сообщает телеканал.
© 20th Century Fox (1992)Бренда Фрикер в фильме "Один дома-2"
Бренда Фрикер в фильме Один дома-2 - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© 20th Century Fox (1992)
Бренда Фрикер в фильме "Один дома-2"
Карьера Фрикер в кино и на сцене длилась более 60 лет. В 1990 году она стала первой ирландской актрисой, получившей премию американской киноакадемии "Оскар", - ей досталась награда за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Моя левая нога". В своей речи на вручении она посвятила награду всему народу Ирландии.
Одной из самых известных ролей Фрикер в кино стала роль нью-йоркской птичницы, дружившей с голубями, в фильме "Один дома 2".
 
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