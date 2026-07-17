Умерла актриса Бренда Фрикер

Краткий пересказ от РИА ИИ Ирландская актриса Бренда Фрикер скончалась в возрасте 81 года.

Бренда Фрикер наиболее известна по ролям в фильмах «Моя левая нога» и «Один дома 2: затерянный в Нью-Йорке».

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ирландская оскароносная актриса Бренда Фрикер, которая, в частности, сыграла роль птичницы в фильме "Один дома 2", скончалась в возрасте 81 года, сообщает телеканал RTE со ссылкой на ее агента Фила Белфилда.

"Оскароносная ирландская актриса Бренда Фрикер, наиболее известная по ролям в фильмах "Моя левая нога" и "Один дома 2: затерянный в Нью-Йорке", скончалась в возрасте 81 года", - сообщает телеканал.

© 20th Century Fox (1992) Бренда Фрикер в фильме "Один дома-2" © 20th Century Fox (1992) Бренда Фрикер в фильме "Один дома-2"

Карьера Фрикер в кино и на сцене длилась более 60 лет. В 1990 году она стала первой ирландской актрисой, получившей премию американской киноакадемии "Оскар", - ей досталась награда за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Моя левая нога". В своей речи на вручении она посвятила награду всему народу Ирландии