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Кубок "Аэрофлота" по картингу пройдет в Москве - РИА Новости Спорт, 17.07.2026
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11:26 17.07.2026 (обновлено: 12:07 17.07.2026)
Кубок "Аэрофлота" по картингу пройдет в Москве

II Кубок "Аэрофлота" по картингу пройдет в Москве

© Фото : Пресс-служба "Аэрофлота"Кубок "Аэрофлота" по картингу
Кубок Аэрофлота по картингу - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : Пресс-служба "Аэрофлота"
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. II Кубок "Аэрофлота" по картингу пройдет в Москве и станет центральным событием суперфинала "Московский спорт картинг фест" — масштабного фестиваля для детей и студентов, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Турнир при поддержке "Аэрофлота" проводится второй год подряд, объединяя талантливых юных пилотов и всех, кто хочет попасть в мир автоспорта.
В гонках Кубка "Аэрофлота" может принять участие любой желающий ребенок 9-14 лет — достаточно показать лучшее время заезда. Чтобы попасть на соревнования, нужно до 14 августа зарегистрироваться на ресепшн столичных картинг-центров "MIKS Дубровка" или "MIKS Смоленская", пройти бесплатную квалификацию на автосимуляторах.
Лучшие участники с 15 по 25 августа пройдут бесплатное обучение, а затем выступят в суперфинале. Победителей ждут ценные призы от авиакомпании.
Суперфинал II Кубка "Аэрофлота" состоится 30 августа, в этот же день для гостей фестиваля "Московский спорт картинг фест" подготовлены: турнир по гонкам на симуляторах, Гран-при блогеров, интерактивные зоны, площадка с лекторием о карьере в спорте, заезды на детских картах для самых маленьких (три-пять лет) и многое другое. Вход на фестиваль бесплатный.
 
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