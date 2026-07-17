МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. II Кубок "Аэрофлота" по картингу пройдет в Москве и станет центральным событием суперфинала "Московский спорт картинг фест" — масштабного фестиваля для детей и студентов, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Турнир при поддержке "Аэрофлота" проводится второй год подряд, объединяя талантливых юных пилотов и всех, кто хочет попасть в мир автоспорта.

В гонках Кубка "Аэрофлота" может принять участие любой желающий ребенок 9-14 лет — достаточно показать лучшее время заезда. Чтобы попасть на соревнования, нужно до 14 августа зарегистрироваться на ресепшн столичных картинг-центров "MIKS Дубровка" или "MIKS Смоленская", пройти бесплатную квалификацию на автосимуляторах.

Лучшие участники с 15 по 25 августа пройдут бесплатное обучение, а затем выступят в суперфинале. Победителей ждут ценные призы от авиакомпании.