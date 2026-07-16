Глава Якутии ожидает добычу золота в 2026 году не хуже прошлогодней - СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что санкции минимально влияют на добычу золота в регионе, пишут "Ведомости".
- По словам Николаева, результаты по добыче золота в 2026 году будут не хуже, чем в прошлом году, и есть потенциал для увеличения добычи до 60 тонн золота в год и более.
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Добыча золота в Якутии в 2026 году будет не хуже прошлогодней, а санкции на нее влияют минимально, сообщил глава региона Айсен Николаев.
"Санкции, конечно, влияют, но объективно отрасль уже перестроилась, и это влияние можно называть минимальным. Что касается результатов в 2026 году, они точно будут не хуже, чем по итогам прошлого года", - сказал Николаев в интервью газете "Ведомости".
По словам главы региона, все золотодобывающие компании не намерены снижать добычу. Рыночная цена также способствует наращиванию добычи, добавил Николаев. Совокупность действующих и будущих проектов позволяет нарастить добычу до 60 тонн золота в год и более в ближайшие годы, отметил глава Якутии.