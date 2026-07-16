Глава Якутии ожидает добычу золота в 2026 году не хуже прошлогодней - СМИ

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Добыча золота в Якутии в 2026 году будет не хуже прошлогодней, а санкции на нее влияют минимально, сообщил глава региона Айсен Николаев.

По словам главы региона, все золотодобывающие компании не намерены снижать добычу. Рыночная цена также способствует наращиванию добычи, добавил Николаев. Совокупность действующих и будущих проектов позволяет нарастить добычу до 60 тонн золота в год и более в ближайшие годы, отметил глава Якутии.