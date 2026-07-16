Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Варшаве открылась выставка «Крымское золото: "цивилизованная" Европа грабит российские сокровища».
- Экспозиция, подготовленная Российским военно-историческим обществом, посвящена уникальным археологическим находкам, обнаруженным на территории Крыма.
- Коллекция включает оружие, доспехи, украшения, ритуальные артефакты и предметы быта различных культур, основой являются драгоценные украшения III–II веков до нашей эры.
ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. Выставка о похищенном у России скифском золоте открылась в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
Подготовленная Российским военно-историческим обществом экспозиция посвящена уникальным археологическим находкам, обнаруженным в ходе раскопок на территории Крыма и на протяжении многих лет входившим в собрания четырех музеев полуострова – Керченского и Бахчисарайского историко-культурных заповедников, Национального заповедника "Херсонес Таврический" и Центрального музея Тавриды.
Коллекция включает в себя оружие и доспехи, украшения, ритуальные артефакты, предметы и орудия быта различных культур. Ее основой являются драгоценные украшения III - II веков до нашей эры, найденные в Усть-Альминском городище в Бахчисарайском районе Крыма.
© Фото : Посольство России в ПольшеВыставка "Крымское золото: "цивилизованная" Европа грабит российские сокровища" в зале приема посетителей консульского отдела посольства России в Польше
Выставка "Крымское золото: "цивилизованная" Европа грабит российские сокровища" в зале приема посетителей консульского отдела посольства России в Польше
Четыре крымских музея направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения полуострова с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция должна быть передана Украине, что и было сделано в 2023 году. Крымские музеи, в свою очередь, в октябре 2023 года направили иск в Европейский суд по правам человека, который в июне 2024 года был принят к рассмотрению.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после решения Нидерландов заявила, что передача скифского золота Украине нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали, есть угроза разграбления коллекции.