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В Варшаве открылась выставка о скифском золоте, похищенном у России - РИА Новости, 16.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:55 16.07.2026 (обновлено: 10:59 16.07.2026)
В Варшаве открылась выставка о скифском золоте, похищенном у России

В Варшаве открылась выставка РВИО о похищенном у России скифском золоте

© Фото : Посольство России в ПольшеВыставка "Крымское золото: "цивилизованная" Европа грабит российские сокровища" в зале приема посетителей консульского отдела посольства России в Польше
Выставка Крымское золото: цивилизованная Европа грабит российские сокровища в зале приема посетителей консульского отдела посольства России в Польше - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Посольство России в Польше
Выставка "Крымское золото: "цивилизованная" Европа грабит российские сокровища" в зале приема посетителей консульского отдела посольства России в Польше
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Варшаве открылась выставка «Крымское золото: "цивилизованная" Европа грабит российские сокровища».
  • Экспозиция, подготовленная Российским военно-историческим обществом, посвящена уникальным археологическим находкам, обнаруженным на территории Крыма.
  • Коллекция включает оружие, доспехи, украшения, ритуальные артефакты и предметы быта различных культур, основой являются драгоценные украшения III–II веков до нашей эры.
ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. Выставка о похищенном у России скифском золоте открылась в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка "Крымское золото: "цивилизованная" Европа грабит российские сокровища" открылась в четверг в зале приема посетителей консульского отдела посольства России в Польше.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Крыму усомнились в сохранности коллекции скифского золота на Украине
31 января, 12:01
Подготовленная Российским военно-историческим обществом экспозиция посвящена уникальным археологическим находкам, обнаруженным в ходе раскопок на территории Крыма и на протяжении многих лет входившим в собрания четырех музеев полуострова – Керченского и Бахчисарайского историко-культурных заповедников, Национального заповедника "Херсонес Таврический" и Центрального музея Тавриды.
Коллекция включает в себя оружие и доспехи, украшения, ритуальные артефакты, предметы и орудия быта различных культур. Ее основой являются драгоценные украшения III - II веков до нашей эры, найденные в Усть-Альминском городище в Бахчисарайском районе Крыма.
© Фото : Посольство России в ПольшеВыставка "Крымское золото: "цивилизованная" Европа грабит российские сокровища" в зале приема посетителей консульского отдела посольства России в Польше
Выставка Крымское золото: цивилизованная Европа грабит российские сокровища в зале приема посетителей консульского отдела посольства России в Польше - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Посольство России в Польше
Выставка "Крымское золото: "цивилизованная" Европа грабит российские сокровища" в зале приема посетителей консульского отдела посольства России в Польше
Четыре крымских музея направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения полуострова с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция должна быть передана Украине, что и было сделано в 2023 году. Крымские музеи, в свою очередь, в октябре 2023 года направили иск в Европейский суд по правам человека, который в июне 2024 года был принят к рассмотрению.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после решения Нидерландов заявила, что передача скифского золота Украине нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали, есть угроза разграбления коллекции.
Флаги Европейского союза - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
РВИО: Европа присвоила скифское золото из крымских музеев
1 июля, 16:29
 
КультураРоссияРеспублика КрымАмстердамМария ЗахароваРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Европейский судСитуация вокруг коллекции скифского золотаРешение суда по скифскому золоту
 
 
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