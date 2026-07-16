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В Приамурье иностранка пыталась вывезти золотые слитки в подошве обуви - РИА Новости, 16.07.2026
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09:53 16.07.2026
В Приамурье иностранка пыталась вывезти золотые слитки в подошве обуви

В Приамурье иностранка пыталась вывезти в обуви золотые слитки на 24 млн рублей

© Фото : Забайкальское ЛУ МВД России на транспортеЗолото, изъятое у иностранки при выезде из России в Благовещенске
Золото, изъятое у иностранки при выезде из России в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© Фото : Забайкальское ЛУ МВД России на транспорте
Золото, изъятое у иностранки при выезде из России в Благовещенске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранка попыталась вывезти из Приамурья более двух килограммов золота и 290 граммов серебра, спрятав их в подошву обуви.
  • При прохождении таможенного контроля в пункте пропуска в Благовещенске женщину разоблачили, и таможенники обнаружили и изъяли четыре слитка общей стоимостью более 24,4 миллиона рублей.
  • Уголовное дело возбудили по статьям о контрабанде и незаконном обороте драгоценных металлов, материалы направили в Благовещенский городской суд Амурской области.
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Иностранка попыталась вывезти из Приамурья в кроссовках золотые слитки стоимостью более 24 миллионов рублей, сообщает Забайкальское линейное управление МВД России на транспорте.
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"Фигурантка вступила в преступный сговор с неустановленным лицом ради незаконного заработка. Она попыталась вывезти за пределы России более двух килограммов золота и 290 граммов серебра, которые предварительно спрятала в подошву обуви", - говорится в сообщении.

38-летнюю гражданку одного из государств Восточной Азии разоблачили при прохождении таможенного контроля в пункте пропуска в Благовещенске. В ходе досмотра таможенники обнаружили и изъяли четыре слитка, уточнили в управлении.
"Их общая стоимость, согласно результатам экспертизы, превысила 24,4 миллиона рублей", - отметили в ведомстве.
Уголовное дело возбудили по статьям о контрабанде и незаконном обороте драгоценных металлов. Материалы вместе с утвержденным обвинительным заключением направили в Благовещенский городской суд Амурской области.
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