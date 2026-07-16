В Приамурье иностранка пыталась вывезти золотые слитки в подошве обуви

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"Фигурантка вступила в преступный сговор с неустановленным лицом ради незаконного заработка. Она попыталась вывезти за пределы России более двух килограммов золота и 290 граммов серебра, которые предварительно спрятала в подошву обуви", - говорится в сообщении.